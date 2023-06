Bestes Restaurant der Welt in Lima

Die Chefs des Central, Virgilio Martínez und Pía León, dankten ihrer gesamten Mannschaft für die Arbeit, die nun von Erfolg gekrönt wurde. Das Central ist schon länger als Gourmetparadies bekannt – und die peruanische Küche zwischen Pazifik und Anden mit ihren vielfältigen Einflüssen und Traditionen sowie ihrer Experimentierfreudigkeit gilt als eine der besten Lateinamerikas. So landeten neben dem Central noch drei weitere Restaurants in Lima unter den 50 besten: das Maido (6), das Kjolle (28) und das Mayta (47).

Starke spanische Sterneküche

Seit 2002 küren mehr als 1.000 internationale Gastronomie-Experten und -Expertinnen jedes Jahr die besten Restaurants der Welt, die das britische "Restaurant Magazine" veröffentlicht. Platz zwei des Rankings belegte diesmal das Disfrutar in Barcelona, das 2018 schon auf Platz 18 gelandet war. Auch der dritte Platz geht an ein spanisches Restaurant: Das Diverxo in Madrid überzeugte die Kritiker ebenfalls. Asador Extebarri in Atxondo auf Platz vier zeugt ebenfalls von der starken spanischen Sterneküche.

Auf Platz fünf folgt das Alchemist in Kopenhagen, gefolgt vom Maido auf Platz sechs und dem Lido 84 (7) in Gardone Riviera in Italien.

Das Atomix (8) in New York ist Nordamerika bestes Restaurant. Platz 9 belegt das Quintonil in Mexiko City, Platz 10 der höchste Neueinstieg Table by Bruno Verjus in Paris. Das Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer in Wien schaffte es auf Rang 18 unter den besten Restaurants der Welt. Ein 7-Gang-Menü erhalten Gäste dort aktuell um 225 Euro.

