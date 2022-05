"Außergewöhnliche Köche an außergewöhnlichen Orten" – unter diesem Motto startet in Steyr und der Nationalparkregion ein neues Kulinarikfestival: "Tavolata". Der Name bedeutet übersetzt "Tischrunde". "Das erschien uns sehr passend und positiv – wir bringen Leute zusammen, man trifft sich und sitzt wieder gemeinsam an einem Tisch", sagt Eva Pötzl, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Steyr und der Nationalpark Region.