Bäckermarkt in Linz

Bald ist es so weit: Am Samstag, 22. April, füllen sich die Promenaden Galerien an der Linzer Promenade mit herrlichen Düften und köstlicher Frische: Beim 2. Oberösterreichischen Bäckermarkt lassen sich 24 heimische Bäcker aus allen Regionen über die Schulter schauen und beantworten jede Menge Fragen.

Zwischen 10 und 16 Uhr haben Sie die Gelegenheit, flaumige und knusprige Köstlichkeiten zu probieren und mit Handwerksbäckern und Handwerksbäckerinnen über deren Arbeit zu plaudern.

Durch den Tag führt Ernährungswissenschaftler und Kabarettist Christian Putscher. Die Kleinsten können sich in der "Backstube für Kinder" ausprobieren und wer selbst Bäcker werden möchte, kann ebenfalls jede Menge Wissenswertes erfahren – die HTL Lebensmitteltechnologie und die Berufsschule 10 informieren.

