Schüler kochen in Frankreich auf - "Man braucht a bissl einen Vogel, dass man sich das antut“

Am Montag zeigen sie in Frankreich beim Kochwettstreit „Trophée Mille“ was sie kulinarisch drauf haben: Jakob Winter und Christina Voraberger.

„Drei Sekunden können schon den Unterschied machen.“ Wenn Christina Voraberger an das denkt, was ihr am Montag bevorsteht, fühlt sie sich nervös und vor Stolz überwältigt zugleich. Die 17-Jährige tritt bei der Trophée Mille, einem internationalen Koch- und Servierwettbewerb in Reims an. Gemeinsam mit ihrem Kollegen an der Tourismusschule Bad Leonfelden Jakob Winkler, 19, stellt sie sich in Frankreich bei dem kulinarischen Wettstreit einer Jury.