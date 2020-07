Bad Ischler kocht für 700.000 Fans auf Youtube groß auf

Damit hat Christoph Held ganz sicher nicht gerechnet: Während der Corona-bedingten Schließung seines Ausflugsgasthofes, des Siriuskogls in Bad Ischl, hat der gebürtige Goiserer angefangen, Kochkurse für Familie und Freunde auf Youtube zu geben. "Und das Ganze ist gleich wie wild durch die Decke geschossen", sagt er.

Mittlerweile hat der 35-jährige Dreifach-Papa mehr als 700.000 Fans, die jeden Donnerstag online dabei zuschauen, wie er groß aufkocht. Dabei bringt er kreative, originelle, gute und gesunde Rezepte, die leicht zum Nachkochen sind, auf den Tisch. So ganz nebenbei verrät er auch viele Tricks rund ums Kochen und so manchen Geheimtipp. "Das Ganze macht mir einen Riesenspaß", erzählt Christoph Held. Mit Fotograf Chris Gütl hat er dabei den perfekten Producer gefunden.

Auch die Deutschen lieben ihn

Doch längst sind es nicht mehr nur die Oberösterreicher, die sich für die Kochshows interessieren, Christoph Held und Chris Gütl haben viele Zuseher aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

"Besonders aus Norddeutschland kommt fast täglich Fanpost. Warum die Sendung dort so gut ankommt, wissen wir nicht, vielleicht begeistern wir die Leute mit unserem Dialekt", sagt Christoph Held, der auch unter dem Spitznamen "Krauli" bekannt ist.

Zwölf Wochen ist die Sendung "held&herd" mittlerweile auf Sendung. Bevor es in die Sommerpause geht, gibt es am heutigen Donnerstag die letzte Folge dieser Staffel. "Dabei erwarten wir einen namhaften Koch, den Namen verraten wir aber nicht." Nur so viel: Mit diesem Kollegen will Christoph Held eine "besondere Challenge" eingehen.

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at