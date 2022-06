Hin zu den Bäuerinnen und Bauern, hin zu jenen, die unser Essen machen und sehen, wie Landwirtschaft und Produktion wirklich ablaufen: Diese Idee hat Bianca Blasl (30) und Wilhelm Geiger (42) angetrieben, in ihren roten Bus zu steigen und bei verschiedenen Landwirten als Praktikanten zu arbeiten. Was sie dabei erfahren konnten, haben sie im Buch "Bauer to the people" niedergeschrieben.