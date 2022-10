Auf der Jagd nach Genuss und einem guten Gewissen

OÖN: Feinschmecker behaupten, Genuss und Verantwortung seien zwei Geschwister. Trifft das auch auf Wild zu?

Christopher Böck: Ja. Wild ist eine lässige Nische, die, trotz der guten heimischen Landwirtschaft, etwas Spezielles ist. Wir haben viele ortsspezifische Wildarten und können Wild vielseitig einsetzen. Vom Grillen bis zum Schmoren. Ich habe stressfreies Fleisch aus der regionalen Umgebung, das ich zu bestimmten Zeiten bekomme. Frisches Wild ist von Anfang Mai bis Ende Dezember bei uns erhältlich. Das macht den Reiz aus.

Jäger stehen oft in der Öffentlichkeit unter Beschuss, weil viele Spaziergänger lieber das Reh in der Au stehen sehen und nicht gebraten auf dem Teller. Ist das verantwortungsvoll?

Eine gewissenhafte Jagd entnimmt den Überschuss und hält die Wildbestände gesund. Zur Jagd gehören das Beobachten und das Hegen der Tiere, aber auch das Erlegen. Das bedeutet nicht die Lust am Töten, sondern die Freude am jagdlichen Erfolg.

Würde sich der Bestand der Wildtiere nicht selbst regulieren, wenn niemand eingreifen würde?

Das wäre schön, wenn es so wäre. Nur bis es so weit ist, würden in der Kulturlandschaft zahlreiche Schäden passieren oder Krankheiten und Seuchenzüge durchgehen. Wir haben Gott sei Dank die Tollwut in Österreich ausgerottet, aber das war der Regulationsfaktor beim Fuchs.

Wie schauen die Bestände allgemein aus?

Wir haben beim Rehwild über die vergangenen Jahre sehr gute und stabile Bestände. Beim Niederwild wie Fasan und Hasen liegen wir stabil auf niedrigerem Niveau als vor 15 Jahren. Leider gehen auch immer mehr Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten für die Wildtiere verloren. Zudem bemerken wir den Klimawandel, der speziell der hitzeempfindlichen Gams zu schaffen macht.

In der Biodiversitätskrise zählt jede Hilfe zu Erholung der Natur. Naturräume zu schaffen, wäre wichtig, oder?

Es reichen oft kleine Flächen, die man hergibt, und Hecken pflanzt oder Gräben und Böschungen nicht mäht. Eine kleinstrukturierte Landwirtschaft trägt erheblich zur Biodiversität bei. Mit einer erhöhten Pflanzenvielfalt helfe ich auch der Art an sich. Eine Häsin ist wesentlich robuster und hat eine bessere Milchleistung, wenn sie sich von vielerlei Kräutern aus geschützten Biotopen ernährt.