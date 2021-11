"Apfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern." Das wusste schon Knecht Ruprecht in Theodor Storms Weihnachtsgedicht – und gab damit vor, was Ernährungsexperten auch heutzutage empfehlen. "Denn das sind im Gegensatz zu so manchen Süßigkeiten, die jetzt in den Nikolaussackerln landen, definitiv gesunde Naschereien", sagt Christian Putscher aus Ried. Das liegt vor allem an dem hohen Gehalt der lebenswichtigen ungesättigten Fettsäuren, die unter anderem die Arterien elastisch halten.