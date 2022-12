Am Heiligen Abend gibt’s bei uns Bratwürstel

Weihnachten ist ungeschlagen der Tag im Jahr, der am engsten mit Traditionen beim Essen verknüpft ist. Das beliebteste Gericht ist Raclette, wie eine Umfrage im Auftrag von Iglo ergab. Für knapp ein Viertel ist es ein Fixpunkt am Heiligen Abend und besonders beliebt bei den 30- bis 39-Jährigen.

Bei jedem Fünften ist die kalte Platte das Gericht der Wahl, Fondue, Bratwürstel sowie Fisch oder Gans finden sich ebenfalls oft am Esstisch. In manchen Bundesländern gibt es besonders ausgeprägte Traditionen: In Oberösterreich müssen es für jeden Zweiten zu Weihnachten Bratwürstel sein. In Salzburg isst beinahe die Hälfte Suppe, in der Steiermark steht die kalte Platte bei einem Drittel zu Weihnachten am Tisch. In der Bundeshauptstadt wiederum gibt es häufig Fisch: 37 Prozent der Wiener essen gerne Lachs oder Karpfen.

Die traditionellsten Esser im Bundesländervergleich finden sich in Tirol, hier tischen 63 Prozent immer das gleiche Gericht auf. Am flexibelsten bezüglich des Weihnachtsessen sind die Menschen im Burgenland.

