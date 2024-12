Tipps für alkoholfreie Weihnachten

Die kommenden Feiertage sind prädestiniert dafür, eine besondere Flasche Wein hervorzuholen, feierlich zu öffnen und gemeinsam zu genießen.

Doch immer mehr Menschen wollen – meistens aus gesteigertem Gesundheitsbewusstsein – keinen Alkohol trinken. Oder sie gönnen ihrer Leber ein Wellnessprogramm und legen eine mehrwöchige Pause ein.

Gutes Wasser bietet sich stets als alkoholfreie Alternative an. Die OÖN präsentieren weiters eine Auswahl, die sogar Weinliebhaber davon überzeugen könnte, einmal etwas anderes zu trinken. Zu Weihnachten, aber auch die Zeit danach.

Der Pionier: Sparkling Tea

Vor knapp zehn Jahren erkannte der Sommelier Jacob Kocemba den alkoholfreien Trend und begann mit Tee zu experimentieren. Gemeinsam mit Bo Sten Hansen gründete er die Copenhagen Sparkling Tea Company und bietet Bio-Schaumgetränke an, die aus verschiedenen Tees gebraut werden. Die Flasche, der Korken und das Getränk erinnern an Sekt. Nur genießt man eben eine alkoholfreie Variante, die wesentlich besser schmeckt als so mancher Sprudel (shop.doellerer.at).

Bio-Kombucha Bootch

Kombucha ist vielen ein Begriff. Der Salzburger Alex Plut setzt dem Getränk einzigartige Geschmackskomponenten darauf und produziert seit vier Jahren "Bootch". Sein Motto: "Wir setzen zu hundert Prozent auf Zutaten, die man entweder ernten oder pflücken kann – so wie es die Natur geplant hat, und geben alkoholfreiem Genuss eine neue Bedeutung" (Instagram: bootch_kombucha).

Heimischer Raureif

Bernd Menzl aus Feldkirchen/Donau tüftelte vor zehn Jahren an einer alkoholfreien Fruchtsaftcuvée und lancierte Raureif. Als Koch kam er im Mühltalhof mit Verjus in Berührung und war begeistert. Während des Tourismusstudiums perfektionierte er das Getränk. Er holte Vogelbeersaft aus dem Eck des Destillats, mischte Aronia und Holunderbeere zum Verjus und verfeinerte damit den "Raureif", der pur und gespritzt herrlich schmeckt und kürzlich 93 Falstaff-Punkte erzielte (rau-reif.at).

Verjus von Tement

Der Saft von unreifen Weintrauben ist mittlerweile in Österreich heiß begehrt. Bekannt ist Verjus seit dem Mittelalter, wo der "grüne Saft" als Gewürz oder als Bindemittel eingesetzt wurde. Einer der Top-Produzenten ist der Steirer Armin Tement, der ebenso zu den besten Weinmachern zählt. Er produziert zwei verschiedene vorzügliche Verjus. Einmal Apero weiß, einmal Rosso rosé, beide aus biodynamischer Landwirtschaft, leicht säuerlich, erfrischend, belebend (tement.at).

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun