Achtung: Dieses Eis ist nur für Erwachsene!

Whisky, Gin und Rum eisgekühlt im Becher zum Löffeln oder in der Tüte zum Schlecken: Die Kooperation des italienischen Eismachers Carmelo Surace und des Spirituosenbrenners Peter Affenzeller aus Alberndorf bringt Eis und Hochprozentiges zusammen.

Das Ergebnis können Interessierte in den sechs Standorten der "Surace Gelaterie" und in einer zuckerreduzierten Variante in den drei Senza-Filialen in Linz und Gmunden verkosten.

Die OÖNachrichten haben den Geschmackstest gewagt – und neben den drei mit Peter Affenzeller entwickelten Sorten "Frozen Gin Tonic", "Creamy Whisky" und "Crazy RuMonkey" auch die beiden Sorbet-Varianten mit Limoncello und Campari probiert.

Creamy Whisky

Hier ist der Alkohol weniger dominant, das Eis kommt gefällig und cremig mit einer nussigen Note daher. Unauffällig süß – wir vergeben das Prädikat „probierenswert“.

Sorbetto Campari

Ein Eis wie ein Aperitif – vorne erfrischend, hinten im bitteren Nachgeschmack spannend. Erinnerungen an einen Urlaubsabend zum Löffeln. Prädikat: einsteigertauglich.

Crazy RuMonkey

Hier überzeugt die Partnerschaft – vorne das Eis, dick und g‘schmackig, im Abgang der Alkohol hintergründig und herb. Ein echtes Erwachseneneis, eines, von dem man gern noch ein bisserl mehr kostet. Testsieger! Prädikat: süchtigmachend.

Sorbetto Limoncello

Der süditalienische Digestif ist als Getränk längst in unseren Breiten angekommen. Picksüß und zitronig wird er kalt serviert und genossen. Wer Limoncello liebt, wird auch mit der Kugerl-Variante glücklich.

Prädikat: originalgetreu.

Frozen Gin Tonic

Optisch eine sehr ansprechende Eissorte, rote Pfefferkörner und grüne Limettenschalen bringen Farbe in die weiße Masse. Der darin verarbeitete White Swan Gin von Peter Affenzeller bleibt im Hintergrund, es dominiert die zitronige Süße. Prädikat: unauffällig.