A la Carte wählte die besten Köche Österreichs

Bereits vergangenes Jahr erfolgte eine Neuausrichtung des Guides. Hervorgehoben sind und im Mittelpunkt stehen die 100 besten Köche, so wie es in anderen internationalen Rankings immer öfter üblich ist. Insgesamt werden 840 Restaurants im A-la-Carte-Guide empfohlen. Wer nicht in den Top 100 zu finden ist, bekommt automatisch einen Stern und gilt als empfehlenswerte Adresse.