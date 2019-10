A la Carte-Guide: Die besten Köche

Service, Tischkultur, Ambiente, Getränke und Küchenleistung. Alles wurde genau analysiert. Am Ende kann es aber nur einen Sieger geben. In Oberösterreich schaffte Lukas Nagl (Bootshaus in Traunkirchen) das Meisterstück und verteidigte mit vier Sternen und 94 Punkten Platz eins vor Philip Rachinger vom Mühltalhof in Neufelden (93 Punkte) und Lukas Erich vom Restaurant Verdi (91 Punkte.)



Der 31-jährige Nagl schafft es vorzüglich, Lebensmittel aus der Region zu veredeln und einzigartigen Geschmack auf den Teller zu zaubern. Zudem führt er eine Riege von jungen Köchen an, die dem Kochberuf noch mehr Glanz verleihen: Mit dem 30-jährigen Philip Rachinger, Lukas Kienbauer (28 Jahre) oder Clemens Grabmer (23 Jahre) sind bereits die Nachwuchshoffnungen in den oberen Sphären gelandet. Dort, wo bereits einige arrivierte Köche wie Erich Lukas (Restaurant Verdi), Georg Essig (Essig’s), aber auch Rainer Stranzinger seit Jahren vertreten sind.

Vorzüglich läuft es ebenso bei Christoph Parzer (Fortino), Clemens Schraml (Rau), Christian Buhl (Landhaus Appesbach) oder Christoph Forthuber (Forthuber im Bräu), die mit respektablen Wertungen neu im Guide gelistet sind. In der Gunst der Bewerter stieg die Kaiserterrasse im Weissen Rössl auf, nachdem im Vorjahr eine Abwertung erfolgte. Weiter hinauf geht es auch mit Rossbarth, der Bergdiele und Fernruf 7. Abgewertet wurden hingegen neben Nepomuk und Steegwirt auch Essig’s und das Ledererhaus.

Eine seit Jahren konstante Größe, wo man mit einem „zuverlässigen qualitätsvollen Angebot rechnen darf“ sind Verdi Einkehr, Keplinger Wirt oder Rahofer. Sie gelten neben ein paar anderen Restaurants laut „A la Carte“-Guide als die „Fixsterne der österreichischen Gastronomie“.

Beachtlich kochen Heinz Reitbauer vom Steirereck in Wien und Andreas Döllerer (Döllerers in Golling) auf. Sie erreichen 99 Punkte und fünf Sterne und sind somit die besten Köche in Österreich.