5 Ideen für sommerliche Drinks

Oh, diese Bowle! Verführerische Früchte, angesetzt in Hochprozentigem, aufgegossen mit Sprudeligem, und schon entsteht ein Getränk, das vor Jahrzehnten der Party-Klassiker war.

Dann aber verschwanden die großen Schüsseln mit dem schicken dazupassenden Schöpflöffel immer mehr von den Gartentischen. Jetzt darf die Bowle ein Comeback erleben, fruchtige Getränke in Retro-Gläsern, die gemeinsam genossen werden, kommen an.

Eigentlich handelt es sich dabei um eine alte Idee – der erste schriftliche Nachweis über eine Bowle ("Punch") findet sich in einem Brief aus dem 17. Jahrhundert eines in Indien stationierten englischen Arbeiters.

Gebranntes Wasser, Rosenwasser, Zitronensaft und Zucker, aber auch Gewürze wie Muskatnuss waren damals die Bestandteile der Bowle.

Die Zutatenliste ist im Laufe der Zeit natürlich erweitert worden. Auf dieser Seite finden Sie erfrischende Ideen für sommerliche Getränke mit und ohne Alkohol – Bowlen und mehr.

Verführerische Erdbeeren

Sangria, die heimische Variante

250 Gramm Erdbeeren, und 250 Gramm Kirschen und 250 Gramm Marillen in kleine Stücke schneiden. Mit 70 Gramm Zucker in einen großen Krug geben und 750 ml trockenen Rotwein und 100 ml Weinbrand dazugeben.

Für mindestens zwei Stunden durchziehen lassen, kaltstellen. Vor dem Servieren abschmecken und mit ein wenig Mineralwasser aufgießen.

Alternativ für die spanische Variante 750 ml trockenen Rotwein und 100 ml Cointreau mit dem Saft von vier ausgepressten Orangen in einen Krug füllen. 2 Pfirsiche und 2 Limetten in kleine Stücke schneiden und mit einer in halbierte Scheiben geschnittenen Orange dazugeben. 4 Zimtstangen und Zucker nach Bedarf dazumischen. 2 Stunden kalt stellen, servieren.

Exotischer Mango-Django

3 Mangos schälen und in kleine Würfel schneiden. 0,6 l dunklen Rum mit 0,3 l frischem Limettensaft, 0,5 l Mango-Tee, 0,2 l Rohrzucker in der Bowlenschale ansetzen und über Nacht kühlen. Vor dem Servieren mit einer Flasche Prosecco aufgießen. Herrlich!

Erfrischende Kiwi-Gurken-Bowle

Wer es lieber nicht so süß mag, für den könnte die folgende Bowle im Sommer genau das Richtige sein:

2 Gurken und 2 Kiwis schälen und in dünne Scheiben schneiden. Mit 0,5 Liter Wodka übergießen und 3 Stunden kalt stellen. 1,5 Liter Apfelsaft und 1,5 Liter Ginger Ale dazumischen, eine große Handvoll Minze

hacken, daruntermischen.

2 Stunden kühlen und servieren. Wer will, kann Limetten oder Zitronengras hinzufügen.

„Es geht mir wunderbar“-Drink

„Grandios trocken ist der Desiderio No 1 Rosso Spumante“, sagt Stefan Kapeller. Er muss es wissen, immerhin betreibt der gebürtige Salzburger in Wels die Weinhandlung „Weinod“ in der Cortana-Passage, und Verkosten edler Tropfen gehört zu seinen täglichen Aufgaben.

Als „Es geht mir wunderbar“-Drink an Sommerwochenenden empfiehlt er eine besonders einfache Zusammensetzung: Desiderio mit einer Handvoll Beeren und einem Spritzer Mineral ins Glas – voilà!

Bowle ohne Alkohol, aber mit Geschmack

500 Gramm Obst (z B. Melone) klein schneiden, mit Beeren nach Wahl, 1 EL Zucker und dem Saft von 2 Limetten in ein großes Bowle-Gefäß geben. 1 Liter Apfelsaft dazu und mit Kräutern nach Wahl (Rosmarin, Minze...) verfeinern. 2 Stunden kalt stellen. Kurz vor dem Servieren mit eisgekühltem Mineralwasser aufgießen.

