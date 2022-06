15 Edelbrenner beim Gin-Festival

Am 10. Juni findet in der Kitzmantelfabrik Vorchdorf, ab 17 Uhr, das Gin- und Edelbrand-Festival statt. 15 prämierte Manufakturen aus fünf Bundesländern präsentieren Gin und andere hochprozentige Feinheiten in ihrer ganzen Vielfalt.

Jochen Neustifter von Jo’s Restaurant aus Vorchdorf unterstützt das Festival mit seinen Kochkünsten.

Tickets kosten 16,90 Euro, Info unter: www.ginfestival.at