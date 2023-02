10 Weine vom Leithaberg, die Sie probieren sollten

Muschelkalk. Dieses Wort beziehungsweise die Bodenstruktur reicht bereits aus, um das Weinbaugebiet Leithaberg zu beschreiben. Kalk verleiht Weinen immer eine besondere Aromatik, Salzigkeit und Eleganz. Es verwundert daher nicht, dass sich die Böden in der Champagne oder im Burgund durch einen besonders hohen Kalkanteil auszeichnen. Genauso wie die Böden an den Ausläufern des Leithagebirges. Dazu mischt sich etwas Schiefer für die Struktur der Weine dazu, und nicht zuletzt verleihen die warmen Winde des Neusiedler Sees und die kühlen Nächte den Weinen eine besondere Lebendigkeit.

Alles in allem ist das Weinbaugebiet perfekt geschaffen für authentische und regionaltypische Weißweine – genauso wie für Rotweine. Ein wahrer Allrounder eben. Die Sommeliers stellten aus einer der ältesten Weinbauzonen der Welt eine feine Auswahl zusammen.

Weingut Wagentristl

Leithaberg

Welschriesling 2021

Großhöflein

6,50 Euro

Frisch und lebendig, mit animierenden Aromen nach grünem Apfel, Limetten und Wiesenblumen. Am Gaumen zeigt sich der Welschriesling fruchtig und leichtfüßig mit knackiger Säure. Ein sortentypischer Vertreter mit angenehmem Trinkfluss.

Leo Sommer

Leithaberg DAC

Chardonnay Kalkschicht 2021

Donnerskirchen

8,90 Euro

Kalkschicht – der Name ist Programm. Muschelkalkböden prägen das Geschmacksprofil des Chardonnays. Optimale Balance zwischen Frucht und Mineralität. Eleganter Burgunder mit angenehmem Trinkfluss. Top Preis-Leistungs-Wein.

Weingut Liegenfeld

Leithaberg DAC

Weißburgunder 2021

Donnerskirchen

11 Euro

„Zuerst die Herkunft, dann die Rebsorte“ lautet die Devise dieses typischen Leithaberg DAC Weines. Feine Würze, wunderbarer Extraktschmelz mit bestens eingebundener Säurestruktur. Der perfekte Allrounder als Speisenbegleiter.

Stefan Zehetbauer

Leithaberg

Rosé vom Sonnenberg 2021

Schützen am Gebirge

7 Euro

Cuvée von Blaufränkisch, Merlot und Cabernet Franc. Kräuterwürze, etwas Limette, mineralischer Touch. Am Gaumen saftig und straff, guter Säurebogen, feine Birnen im Abgang, dezent, salziger Nachhall. Guter Trinkfluss.

Weingut Pluschkovits

Leithaberg

Blauer Zweigelt 2020

Leithaprodersdorf

6 Euro

Typischer Zweigelt mit schimmerndem Rubingranat, violetten Reflexen und zarter Randaufhellung. Kräuterwürze, Aromenspiel mit Kirsche und Beeren. Saftig, komplex, süße Frucht, runde Tannine. Weiches trinkanimierendes Geschmacksprofil.

Martin Reinfeld

Leithaberg

St. Laurent Ungerberg 2021

Schützen am Gebirge

8 Euro

Einladendes, frisches Bukett von Johannisbeeren, Kirschen und zarter Würze. Auf dem Gaumen saftig, elegant, eingelegte, reife Kirschen dazu weiche Tannine, frisch strukturiert. Eleganter Begleiter für dunkles Fleisch. Leicht gekühlt genießen.

Toni Hartl

Leithaberg

Blaufränkisch Création 2019

Purbach

10 Euro

Sonderauflage von Toni Hartl. Aromatischer Cocktail mit dunklen Beeren und Kirsche, voller Frische und Harmonie. Sehr gutes Gaumenmatch mit Fruchtspiel, zarter Mineralik und edler Geschmacksstruktur durch die Lagerung im Holzfass.

Weingut Nehrer

Leithaberg

Merlot 2021

Eisenstadt

13 Euro

Mineralik vom kalkig-lehmigen Boden in Kombination mit der Lagerung im Holzfass verleiht dem Merlot Trinkfreude. Sehr komplexe Fruchtsüße, dezenter Säurebogen, zitroniger Touch, zarter Honig im Nachhall, gute Länge, vielseitiger Speisenbegleiter. Lagerpotenzial.

Birgit Braunstein

Leithaberg

Pinot Noir Ried

Sonnenberg 2020

Purbach

13 Euro

Großartiger Einstiegswein für Burgunder-Liebhaber. Typisches Pinot-Aroma nach Waldbeeren mit nuancierter Würze. Auf dem Gaumen dominieren feine Beeren mit zartem Tannin. Leicht gekühlt idealer Begleiter zu Pasta, Geflügel und Weichkäse.

Weingut Kirchknopf

Leithaberg DAC

Kalk & Schiefer 2020

Kleinhöflein

13,20 Euro

Die Kombination von Kalk- und Schieferboden mit pannonischem Klima, lässt den Blaufränkisch zu bester Qualität reifen. Durch den Ausbau in großen Holzfässern entstand ein eleganter, finessenreicher Wein, der mit intensiver Kirschfrucht und Würze überzeugt.

… und etwas zum Essen

Im Restaurant und Hotel „Paulis Stuben“ in Purbach am Neusiedler See servieren Alexandra und Paul Braunstein burgenländische Spezialitäten auf hohem Niveau.

Zum Szegediner Krautfleisch harmonieren Rotweine mit wenig Tannin vom Leithaberg.

Szegediner Krautfleisch mit Salzkartoffeln

Zutaten (für vier Personen):

750 g Schweinsbauch oder Schweinsschulter, 350 g Zwiebeln, 100 g würfeliger Frühstücksspeck, 500 g eingelegtes Sauerkraut, 4 EL Öl, 1 EL Tomatenmark, 20 g edelsüßes Paprikapulver, 4 Knoblauchzehen, 1 Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer, Chilischote, gemahlener Kümmel

Szegediner Krautfleisch Bild: privat

Zubereitung:

Schweinefleisch in Würfel schneiden, Knoblauch pressen und mit Salz, Pfeffer, Kümmel und klein gehacktem Chili (wahlweise) vermischen.

Zwiebeln schälen und in Scheiben schneiden. Kraut abseihen und kleiner schneiden.

In einem Topf das Öl erhitzen, Zwiebeln und Speck darin anrösten, dann das gewürzte Fleisch einrühren und anschwitzen. Das Tomatenmark und den Paprika beigeben. Vorsichtig anrösten (Achtung, wird leicht zu dunkel und dann bitter).

Mit Wasser gerade so viel aufgießen, bis das Fleisch bedeckt ist. Das Lorbeerblatt dazugeben und 40 Minuten dünsten lassen.

