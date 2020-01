10 Weine unter zehn Euro

100 Euro, 2000 Euro, 489.000 Euro. Wer bietet mehr? Eine 0,75-Liter-Flasche Romanee-Conti von 1945 wurde vor mehr als einem Jahr bei Sotheby’s um diesen absurden Preis ersteigert. Laut Experten war die Flasche nur einen Bruchteil, nämlich schätzungsweise 28.000 Euro, wert. Sicherlich auch kein Schnäppchen für den alltäglichen Weingenuss.

Auf der unteren Preisskala zeigt sich ein ebenso groteskes Bild. Sekt wird im Handel um etwas mehr als zwei Euro die Flasche inklusive Gebinde, Etikett und Steuern verschleudert. Kauf und Genuss des Billigsprudels erscheint wenig ratsam. Zumal die Qualität und das Produktionsmodell im Widerspruch zum aufgeklärten Weingenuss stehen.

Qualität und Sparsamkeit schließen sich aber nicht aus. Denn bereits um einen einstelligen Betrag gibt es vorzügliche Tropfen, die von Winzern (keine Fabriken) sorgfältig hergestellt werden und keine zehn Euro kosten.

Und so bestellen Sie

Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei nach Hause.

Weingut Salzl

Neusiedlersee

Chardonnay Horvath 2018

Illmitz

7 Euro

Ein typischer Burgunder von der hauseigenen Einzellage Horvath. Dezentes Aroma nach reifem Kernobst und zarte nussige Anklänge in Kombination mit einem Hauch von Mandeln. Am Gaumen intensiv, extraktreich mit langem Abgang.

Pichler-Schober

Südsteiermark DAC

Morillon 2017

Mitteregg

7,80 Euro

Trinkanimierender Chardonnay mit niedrigem Alkoholgehalt. Ein wenig Haselnüsse, Anklänge von Birnen und dezente Mandarinenaromen. Saftig mit angenehmem, frischem Säurespiel und guter Substanz. Sortentypischer Sausal-Vertreter.

Weingut Leth

Wagram

Gelber Muskateller

fresh & easy 2017

Fels am Wagram

7,80 Euro

Frisch und leicht – ein erfrischender, sortentypischer Aperitifwein. Holunderblüten begleitet von Muskatnuss und einem Hauch Zitrus. Am Gaumen erfrischender Paarlauf von wohltuendem Säurerahmen und Extraktstruktur.

Weingut Eschlböck

Oberösterreich

Riesling Classic 2018

Hörsching

7,90 Euro

Oberösterreichs Vorzeigewinzer Florian Eschlböck zeigt, was bei uns im Bundesland mit Riesling machbar ist. Typische Aromen nach Weingartenpfirsich, spritzig, fruchtbetont mit angenehmem Zucker-Säure-Spiel und gutem Nachhall.

Weingut Zehetbauer

Leithaberg DAC

Pinot Blanc 2013

Eisenstadt

9 Euro

Schiefer und Kalkböden verleihen dem Wein eine straffe, schlanke Stilistik. Duftspiel mit Kräuterwürze und zitronigen Anklängen. Am Gaumen klare Mineralität. Die lange Reife und Lagerung in Barriques forcieren zusätzlich die Finesse dieses Weins.

Domäne Wachau

Wachau

Grüner Veltliner Federspiel von den Terrassen 2018

Dürnstein

9,20 Euro

Ausgeprägtes Aroma nach grünem Apfel und weißem Pfeffer, etwas Mango und zarte Kräuternoten. Gehaltvoll am Gaumen mit erfrischender Säure. Harmonisch mit fruchtbetontem und würzigem Abgang. Ein typischer, schön balancierter Federspiel-Wein.

Weingut Strehn

Mittelburgenland

Blaufränkisch Rosé 2018

Deutschkreutz

8,50 Euro

Ein erfrischend fruchtiger Rosé in der kalten Jahreszeit? Wieso nicht? Steinobst, Zitrusnoten, Grapefruit und Himbeeren in der Nase, am Gaumen feine Mineralität, angenehmes Säurespiel und elegant im Nachhall. Ein universell einsetzbarer Speisenbegleiter zu allen Jahreszeiten.

Juliana Wieder

Mittelburgenland DAC

Blaufränkisch Hochberg 2017

Neckenmarkt

7,50 Euro

In der Nase ein klassischer Blaufränkisch. Fruchtig, würzige Aromen, einladende Fruchtnoten, am Gaumen knackige Frucht, Kirschen und Brombeeren mit Kräuterwürze unterlegt. Feine Mineralik, balanciertes Säurespiel, reifes, saftiges Tannin, tiefgründiger Charakter.

Weingut Kirchknopf

Leithaberg

Cuvée Churchbutton 2018

Kleinhöflein

8,80 Euro

Angenehmes Duftspiel, erinnert an dunkle Weichseln und Waldhimbeeren. Am Gaumen ebenso saftige Beerenfrucht, würzig und gut strukturiert mit einem Hauch von dunklem Pfeffer. Gut balancierte Säure und weiches Tannin. Ein Wein für viele Anlässe.

Weingut Payr

Carnuntum

Blauer Zweigelt 2017

Höflein

9,20 Euro

Elegantes Aroma nach klaren Kirschnoten, hinterlegt mit einer Nuance an Weichseln im Abgang. Die schöne und samtige Tannintextur bringt eine finessenreiche Frucht hervor, die den Gaumen allerdings nicht zu sehr fordert. Ein Klassiker aus dem Weinbaugebiet Carnuntum.

… und etwas zum Essen Der Hauben- und Sternekoch Rudi Grabner ist Directeur de Cuisine (Küchenchef) im Hotel Schwarzer Bär in Linz und zeigt, dass man unter zehn Euro Wareneinsatz ein Gericht für vier Personen kochen kann. Zur Hühnerbrust mit Bandnudeln harmoniert der Chardonnay vom Salzl. Hauben- und Sternekoch Rudi Grabner vom Schwarzen Bär Bild: Braun Bandnudeln mit Hühnerbrust und Oliven in Champignonsauce Zutaten (für vier Personen): 0,5 kg Bandnudeln, 2 Stk. Hühnerbrüste à 140 g, 60 g grüne Oliven im Sud ohne Kern, 80 g Champignons, 0,25 l Obers, Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer gemahlen, 1 kleine Zwiebel, Weißwein Zubereitung: Die Hühnerbrust in Streifen schneiden, die Champignons blättern, Oliven vierteln, Zwiebel fein hacken. Danach die Hühnerbruststreifen in sehr heißem Öl scharf anbraten und die Zwiebelwürfel hinzufügen. Dann die Champignons und Oliven hinzugeben und kurz weiterrösten. Bandnudeln mit Hühnerbrust und Oliven in Champignonsauce Bild: Braun Mit etwas Weißwein und Olivensud ablöschen. Dann Obers hinzufügen und bis zur Creme einkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Bandnudeln al dente kochen, abseihen und in etwas Öl schwenken. Anschließend die Nudeln in tiefen Tellern aufteilen, Hühnerragout hinzufügen und servieren.