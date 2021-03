10 Weine für den zweiten Frühling

Vor einem Jahr dachte wohl noch niemand an die lange Durststrecke, die auf Genießer zukommt. Keine Wirtshausbesuche, Kulturveranstaltungen, und auch das Glaserl Wein mit Freunden nach einem Arbeitstag blieb untersagt.

Einzig im Weingarten stand die Zeit nie still. Reben wuchsen auch während des Lockdowns. Nach der Winterruhe stutzte sie der Winzer zurecht und brachte sie in Form. Sobald die ersten warmen Tage im März kommen, schwellen die Knospen an und die Arbeit geht mit Bodenpflege und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit weiter.

Die ersten Weine sind gefüllt. Es zeigt sich, dass der 20er-Jahrgang österreichische Typizität aufweist: Frisch, fruchtig, moderat im Alkohol. Die Sommeliers der OÖN empfehlen ein paar Tropfen des aktuellen Jahrgangs und ausgewählte Weine aus den Jahren davor. Einfach bestellen, probieren und den Unterschied herausschmecken.

Und so bestellen Sie

Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei nach Hause.

Sektkellerei Karl Inführ

Niederösterreich

Grüner Veltliner Sekt Brut Excellent 2019

Klosterneuburg

9,90 Euro

Prickelndes aus Klosterneuburg vom traditionsreichen Haus Inführ. Das typische Geschmacksprofil setzt sich auch beim Schaumwein durch. Ein bunter Mix aus Apfel, Ananas und pfeffriger Würze. Sehr fein am Gaumen.

Hans Setzer

Weinviertel

Roter Veltliner

Symphoniker 2020

Hohenwarth

8,50 Euro

Roter Veltliner – die Rarität der weißen Sorten. Der Symphoniker aus dem Weinviertel ist eine fruchtbetonte Komposition. Auf dem Gaumen Mandelnoten und exotische Früchte. Sehr lebendig mit beeindruckendem Abgang.

Weingut J. & G. Högl

Wachau

Grüner Veltliner

Federspiel 2019

Spitz

9,40 Euro

Hier zeigt sich die Vielseitigkeit der Sorte: Essensbegleiter und Terrassenwein, geeignet für jede Stunde. Harmonisch, frisch und lebendig. Viel Frucht am Gaumen, die von exotischen Noten begleitet wird.

Vorspannhof Mayr

Kremstal DAC

Riesling vom Löss 2020

Dross

9,50 Euro

Kleine, sehr gute Lagen liefern die Trauben für diesen duftigen Riesling. Aromen nach Steinobst, ein Hauch Zitrus und elegante Würze. Am Gaumen erfrischende Säure mit viel Frucht und balanciertem Extraktspiel. Ein klassischer, vielseitiger Frühlingswein.

Weingut Steininger

Kamptal

Weißburgunder 2019

Langenlois

10 Euro

Mehr als elegant: Dezente, feine Aromen nach Mandeln, etwas Walnüsse und reifes Kernobst. Ein rundes Geschmacksbild mit präsenter Extraktsüße, dicht und vollmundig, bestens eingebundene Säure mit langem Abgang. Ideal zu Gebackenem.

Weingut Wohlmuth

Südsteiermark DAC

Gelber Muskateller 2017

Kitzeck

10,90 Euro

Frühling ohne Muskateller aus der „Grünen Mark“? Unvorstellbar. Das intensive Aroma ist geprägt von reifer Zitrus, Muskat, Mandarinenschale und Pfeffer. Mineralische Länge auf dem Gaumen. Ein Aperitif der Sonderklasse. Sunset auf der Terrasse.

Weingut Gager

Mittelburgenland

Blaufränkisch Rosé 2020

Deutschkreutz

7 Euro

Der Rosé wurde im Edelstahltank ausgebaut. Die erfrischende Variante zeigt Aromen von Cassis, Himbeeren, Pfirsich, Muskat und einen Hauch von Mandeln und Rosen. Am Gaumen saftig, schöne Frucht, zarte Würze, elegant finessenreich und anhaltend.

Hans Igler

Mittelburgenland

St. Laurent 2018

Deutschkreutz

8,25 Euro

Die Burgundersorte präsentiert sich mit strahlendem Rubinrot und herrlichem Weichselduft. Die erfrischende Frucht setzt sich auf dem Gaumen durch und wird von reifen, gut eingebundenen Tanninen begleitet. Anhaltender Abgang dank kraftvollem Körper.

Weingut Reumann

Mittelburgenland

Blauer Zweigelt Klassik 2018

Deutschkreutz

8,70 Euro

Die Deutschkreutzer Lagen sind geschaffen für diesen Blauen Zweigelt. Er zeigt sich sehr fruchtbetont und sortentypisch. Dunkle Beeren und Kirsche im Aroma sowie ein angenehmes, mildes und frisches Geschmacksbild zeichnen den Rotwein aus.

Feiler-Artinger

Burgenland

Blaufränkisch Umriss 2018

Rust

12,60 Euro

Herkunftstypisch von der größten Einzellage aus Rust. Der karge, kalkhaltige Boden verleiht dem Wein sein Profil: intensive Brombeerfrucht und zarte pfeffrige Noten. Geschmacklich bekommt man Leithaberg: mineralisch, würzig, feines Finish.

… und etwas zum Essen

Michaela Prem und Kilian Angermeyer bringen seit einem Jahr mit ihrem Restaurant „Das Attersee“ frischen Wind in die Seenregion und begeistern mit vielen köstlichen Speisen. Beispielsweise in Tee gegarter Saibling. Dazu passt der Riesling vom Vorspannhof Mayr.

Michaela Prem und Kilian Angermeyer (li.) Bild: Braun

In Tee gegarter Saibling mit Risotto und saisonalem Gemüse

Zutaten (für 4 Personen):

Fenchelsamen, Koriandersamen, Lorbeerblätter, 150 ml Schwarzteesud, Weißwein, 400 ml Gemüsefond, 150 g Risottoreis, 1 Schalotte, 70 ml Weißwein, 2 Saiblingsfilets, Gemüsefond, Butter, Parmesan, 120 g Hokkaido-Kürbis (alternativ Spargel, Schwammerl …), Olivenöl

Zubereitung:

Gewürze trocken anrösten, mit Weißwein kurz aufkochen und mit einem Schluck Gemüsefond strecken.

Den filetierten Saibling im „Gewürztee“ vier bis sechs Minuten dämpfen.

Risotto mit Schalotten glasig anschwitzen, mit Weißwein ablöschen und dann nach und nach mit Gemüsefond aufgießen, bis er fertig gekocht ist.

Saibling mit Risotto Bild: Prem

Dann langsam kalte Butterstückchen einrühren und ganz zum Schluss mit Parmesan abschmecken.

Hokkaido-Kürbis (oder saisonales Gemüse nach Belieben) in gleichmäßige Stückchen schneiden und in der Pfanne mit ein wenig Olivenöl anschwitzen und leicht mit Zucker karamellisieren und bei geringer Hitze fertig garen.