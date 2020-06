10 Weine für den Sommer

Endlich wieder frei sein, liebe Freunde treffen, beim Wirt einkehren und sich von Sommergefühlen inspirieren lassen. Es scheint, dass dieser Sommer in seiner ganzen Pracht ausgekostet werden muss. Und was eignet sich besser, als dazu ein Glas Wein zu genießen und die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen?

Die Sommeliers der OÖNachrichten haben wieder eine Auswahl an Weinen getroffen; nicht zu wuchtig, nicht zu komplex, sondern unkompliziert zu trinken. Sie passen alle ganz vorzüglich zum Sommer. Idealerweise genießt man die Weine auf dem Balkon, auf der Terrasse oder lauschig im Garten. Und wenn man nicht die Möglichkeit besitzt, ins Freie zu gehen, darf gerne in den eigenen vier Wänden geschlumpert werden. Oder was spricht dagegen, sich wieder mit Freunden zu treffen und einen geselligen Abend zu verbringen? Als Mitbringsel ist eine Flasche Wein nie verkehrt. Der eine stellt den Garten zur Verfügung, der andere die Grillage und der nächste bringt ein paar feine Tropfen mit. Freiheit darf gefeiert werden. Lieber heute als morgen.

Bestellung: Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei nach Hause.

Thermenregion

Spumante Rosé

Gumpoldskirchen

10 Euro

Die Spumante Rosè Edition (Pinot Noir) zeigt sich mit zartem Lachsrosa, angenehmer Perlage und überzeugt mit einer feinen Kräuternote. Trinkfreude pur, fruchtig mit feiner, erfrischender Säurestruktur. Für jeden Anlass die richtige

Begleiterin.

Südsteiermark DAC

Welschriesling 2019

Gamlitz

6,60 Euro

Typisch steirisch – typisch Welschriesling: Apfelaromen, dezente würzige Komponenten. Jugendlich, fruchtig, mit Biss am Gaumen. Leichter, erfrischender Sommerwein mit feiner Mineralik, frischer Säurestruktur und animierendem Abgang.

Mittelburgenland

Weißer Schotter 2019

Deutschkreutz

8 Euro

Eine vorzügliche Melange aus Gemischtem Satz und Cuvée mit Welschriesling, Sauvignon Blanc und Veltliner. In der Nase Pfirsichnoten und frische Kräuter, dazu etwas Zitrus. Am Gaumen ausgesprochen gute Balance aller Geschmackskomponenten.

Weinviertel

Sauvignon Blanc

Mühlweg 2019

Hohenwarth

8,30 Euro

Sauvignon und Weinviertel? Ja! Dieser sortentypische Vertreter präsentiert sich mit Schwung, etwas grünem Paprika, Cassis. Knackige Textur mit geradliniger kühler Pikanz, belebendes Säurespiel: der aromatische Begleiter.

Kremstal DAC

Grüner Veltliner

Holzgasse 2019

Droß

7,50 Euro

Ein Veltliner mit Struktur und Trinkanimo. Klassisch vergoren, auf Feinhefe gelagert und bis Mitte Jänner ausgebaut. Sehr erfrischend und grasig frühlingshaft.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Südsteiermark DAC

Gelber Muskateller 2019

Eichberg-Trautenburg

8,80 Euro

Pralle Fruchtigkeit und trotzdem Konzentration auf das Wesentliche: Muskat, Kräuterfrische, Zitrus und ein Hauch roter Beeren. Die präsente Frucht wird von frischer Säure und spürbarer Mineralität unterstützt und ergibt ein angenehmes Gaumenspiel.

Kremstal DAC

Riesling Kremsleithen 2019

Droß

11 Euro

Urgesteinsböden verleihen dem Riesling Eleganz: Steinobst, etwas Zitrus, mit dezenten floralen Anklängen in der Nase. Auf dem Gaumen folgt ein sensorischer Freudentanz mit einer feinen Kombination aus frischer Säure, Extrakt und präsenter Mineralik.

Weinviertel

Rosé vom Blauen

Zweigelt 2019

Falkenstein

6,70 Euro

Die Rosé-Entdeckung(Blauer Zweigelt) des Sommers. Trinkanimierend mit feinem Duft nach roten Beeren und Kirschen! Am Gaumen saftige Frucht mit feiner Würze und erfrischendem Finish. Ein belebender Aperitif, beste Wahl für gesellige Stunden.

Mittelburgenland

St. Laurent Classic 2017

Deutschkreutz

8 Euro

Klassisch ausgebauter Rotwein im großen Eichenfass. Zeigt sich duftend nach Weichseln, die sich am Gaumen fortsetzen. Schöne Frucht und elegante,

reife Tannine ergeben einen kraftvollen Körper mit anhaltendem Abgang. Darf etwas gekühlt genossen werden.

Wagram

Pinot Noir 2018

Feuersbrunn

12,30 Euro

Ein fruchtig jugendlicher Burgunder mit etwas Kräutern und Beeren. Am Gaumen Beerenaromen und Pralinen, feine Fruchtfülle, ergänzt mit zarten Röstnoten. Jugendliches Toasting mit Kaffeenoten, Extraktsüße und elegant im Finish. Ein feiner Pinot (bitte etwas kühlen).