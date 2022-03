10 Weine für den Frühling

Haben Sie die Veränderungen im Garten oder beim Spaziergang schon wahrgenommen? Langsam blitzt frisches Grün hervor, Knospen schwellen an und aufgeregte Vögel suchen ihren Partner und den geeigneten Nistplatz.

Wer in die Wachau reist, entdeckt mit etwas Glück die ersten blühenden Mandelbäume. Nicht zu verwechseln mit der Marillenblüte. Die beginnt, warmes Wetter vorausgesetzt, in zirka 14 Tagen. Ungefähr zwei bis vier Wochen danach treibt der Wein aus. Jetzt befindet er sich noch in Winterstarre.

Anders die Winzer, die emsig waren, und nahezu alle Reben schnitten. Jetzt folgen die ersten Ausbesserungsarbeiten: Drähte spannen, Holzsteher auswechseln, Mauern richten – damit alles für eine gute Saison aufbereitet wird.

Wie fein die Weine der vergangenen Jahre schmecken, können Sie leicht feststellen. Die OÖN-Sommeliers stellen zehn Weine zusammen, mit denen Sie den Frühling begrüßen dürfen. Wir wünschen viel Freude beim Kosten und beim Ausflug in die Natur. Lassen Sie es sich gut gehen.

Weingut Dürnberg

Weinviertel

Rosé Sparkling Wein

Falkenstein

10,70 Euro

Der Frühling steht vor der Tür, mit diesem

Aperitif lässt man ihn nicht mehr warten. In der Nase intensive Fruchtnoten nach Weichseln und Johannisbeeren. Dazu fein prickelndes Perlenspiel mit gut abgestimmter, ausdrucksstarker Balance.

Stefan Bauer

Wagram

Roter Veltliner 2021

Königsbrunn

9 Euro

Die autochthone Sorte steigt ständig in der Beliebtheit. Grünliches Hellgelb, erfrischende, elegante Aromen nach Pfirsich und Marille in Kombination mit exotischen Zitrusfrüchten. Optimale Balance von Körper, Säure und Extrakt mit Nachhall.

Domäne Wachau

Wachau

Weißburgunder

Federspiel 2021

Dürnstein

9,70 Euro

Der elegante Weißburgunder zeigt sich mit dichtem Bukett: feiner Blütenduft, schöne reife Früchte mit zarter Birne und edler Würze. Am Gaumen erfrischende Präsenz, jugendlich mit guter Länge und sehr harmonisch.

Müller Grossmann

Kremstal DAC

Grüner Veltliner

Furth 2021

Furth

9,80 Euro

Furth liegt südlich von Krems, um den Göttweiger Berg, und liefert die Trauben für diesen feinen Veltliner. Saftige, klare Fruchtnoten mit zarter Würze. Am Gaumen ein weiches Extrakt mit guter Länge und einem pikanten Finale.

Winzerhof Sax

Kamptal DAC

Riesling Reserve

Ried Loiserberg 2020

Langenlois

11 Euro

Preis-/Leistungswein des Monats. Die steilen Terrassen des Loiserbergs sind die beste Voraussetzung für den körperreichen Wein. Marille, Orangenzesten mit optimalem, fruchtigem Säurespiel und Eindrücken von Schieferstein.

Mayer am Pfarrplatz

Wien

Wiener Gemischter

Satz 2021

Wien

11 Euro

Ein Traubenmix aus Veltliner, Riesling, Rotgipfler und Zierfandler. Fruchtige Impressionen von Birne, Apfel und etwas Zitrus in der Nase, präsentieren sich dann auf dem Gaumen erfrischend knackig und mit wunderbarem Extrakt. Wiener Trinkfreude pur.

Weingut Eschlböck

Bergland

Chardonnay Pulverturm Reserve 2019

Hörsching

15,90 Euro

Cremig-weicher Chardonnay in klassischem Ausbau mit zarter Vanillearomatik. Zugleich auch kräftige, angenehme Mineralik am Gaumen. Im Abgang angenehm mit viel Extrakt und Ausdruck. Perfekt für einen gemütlichen Abend geeignet.

Weingut Lentsch

Neusiedler See

Blaufränkisch Klassik 2018

Podersdorf

6,60 Euro

Duftspiel nach Waldbeeren, Cassis und zarter Erdbeere mit würziger Begleitung. Auf der Zunge ein gut angepasstes Tannin, dazu ein eleganter Säurebogen, sehr saftig und mit aufzeigender Fruchtfülle,

trinkanimierend beim Abgang.

Weingut Tschida-Angerhof

Neusiedler See

Blauer Zweigelt 2020

Illmitz

7,50 Euro

Glänzendes Rubinrot mit violetten Reflexen, typisch für Zweigelt, der so aus dem Glas lächelt und Aromen von saftigem Steinobst und buntem Beerenmix zeigt. Samtig strukturiert auf dem Gaumen. Zarte Tannine und ein Hauch Schoko begleiten den Wein beim Abgang.

Weingut Wagentristl

Leithaberg

Cuvée Föllikberg 2018

Großhöflein

10 Euro

Der kalkreiche Boden des Föllikberg prägt diese angenehme, kraftvolle Cuvée aus Blaufränkisch und Blauem Zweigelt. Zarte Karamellnoten begleiten reife Kirschen und etwas Brombeere. Balanciert mit elegantem Säurebogen, angenehmem Tannin und spürbarer Mineralik.

... und etwas zum Essen

Der Wiener Spitzenkoch Heinz Hanner eröffnete vor einem Jahr die etwas andere Buschenschank „Le Büsch“ in Linz und wurde sofort im „A la Carte“-Guide als Neueinsteiger ausgezeichnet. Zur warm gebeizten Forelle mit Kräutersugo passt der Rote Veltliner von Stefan Bauer.

Spitzenkoch Heinz Hanner Bild: privat

Forelle mit Kräutersugo, warm gebeizt und mit zartem Salat

Zutaten (für vier Personen):

8 Bachforellenfilets, 4 EL Olivenöl, 2 EL Walnussöl, 1 EL Estragonessig, je zwei Zweige frischer Estragon, Basilikum, Petersilie, Schnittlauch und Kerbel, geröstete Pinienkerne, Salz, Pfeffer

Für den Salat: 2 EL Olivenöl, 1 TL Senf, 3 Spritzer Balsamessig, 100 g kleine Salatblätter, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Für den Kräutersugo Öle mit Essig, den Kräutern und den Pinienkernen mixen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Forellenfilets entgräten und auf Teller legen.

Mit dem Kräutersugo begießen und mit Frischhaltefolie abdecken.

Im Backrohr bei 70 Grad zirka 25 Minuten ziehen lassen.

Forelle mit Kräutersugo Bild: privat

Für den Salat eine Marinade aus Olivenöl, Senf, Balsamessig, Salz und Pfeffer anrühren. Die zarten Salatblätter damit marinieren.

Je zwei Fischfilets in der Tellermitte anrichten, mit Kräutersugo umgießen und mit Salat belegen.

TIPP: Heinz Hanner empfiehlt eine echte Bachforelle oder Wildfang-Saibling aus dem Salzkammergut.