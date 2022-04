10 Weine für das Osternest

Haben Sie schon das passende Versteck für das Osternest gefunden? Nein? Aber vielleicht wissen Sie bereits, was der Osterhase gerne in seinem Korb trägt. Die Liebsten überrascht man idealerweise mit einem Wein. Den muss man zwangsweise nicht verstecken. Es wäre ewig schade darum, wenn Genießer ihn nicht aufspüren.

Apropos finden: Die OÖN-Sommeliers haben ihre Löffel gespitzt und sich in den Weinbauregionen umgehört, welche Tropfen vorzüglich zu einem Ostermahl passen würden. Entweder zum Brunch, zum Lamm, zur vegetarischen Variante oder einfach gemütlich im Kreis der Familie getrunken.

Und siehe da – sie wurden fündig und präsentieren Ihnen zehn vorzeigbare Winzer mit feinen Weinen. Diese müssen sich ob der Qualität nicht verstecken. Es spricht natürlich nichts dagegen, das Nest inklusive Weinflaschen im Garten aufzuspüren. Doch zuerst müssen Sie den Wein bestellen. Das geht vermutlich leichter, als das passende Versteck zu finden.

Und so bestellen Sie

Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause.

Weingut Ehn

Kamptal

Frizzante Cuvée weiß

Langenlois

9,90 Euro

Der Grundwein ist eine Cuvée aus Grüner Veltliner und Sauvignon Blanc aus den besten Langenloiser Lagen. Saftig, erfrischend, mit exotischen Fruchteindrücken, Würze und feiner Perlage. Der prickelnde

Trinkgenuss für die Frühlingstage.

Weingut Aigner

Kremstal

Gelber Muskateller 2020

Krems

8,50 Euro

Ein eleganter Muskateller. Zartes Duftspiel nach Holunderblüten, auf dem Gaumen klare Muskatnote und angenehme Frische, mit sehr gutem Körper-Säure-Spiel. Ideal für den Frühling, speziell auch als Aperitifwein.

Weingut Nastl

Kamptal

Weißburgunder

Ried Spiegel 2020

Langenlois

8,90 Euro

Ein idealer Burgunder. Dezentes Aroma, ein wenig nussig, dazu pikante Frucht und etwas Birne. Kraftvoll und doch sehr fein und verspielt mit milder Säure auf dem Gaumen. Der lange Nachhall begeistert. Passt zu Gebackenem.

Weingut Kolkmann

Wagram DAC

Roter Veltliner

Ried Scheiben 2021

Fels am Wagram

9,20 Euro

Neuzugang aus der DAC-Familie. Ried Scheiben, zählt zu den besten Wagramer Lagen. Zarte Kräuter mit Kernobst in der Nase, auf dem Gaumen gut eingebundene Säure. Komplexes Geschmacksbild mit feinem Extraktschmelz.

Weingut Höckner

Kremstal DAC

Riesling Kremsleithen 2020

Utzenaich - Krems

9,40 Euro

Die Innviertlerinnen Kerstin und Heidi Höckner zeigen mit dem Lagenwein groß auf. Steinobstaroma, begleitet von wunderbarer Balance. Frisches Säurespiel, Mineralik und Aromatiefe auf dem Gaumen. Eleganter Abgang.

Johann Gisperg

Thermenregion

Burgundercuvée

Teesdorf Exclusiv 2020

Teesdorf

10,10 Euro

Johann Gisperg vereint bei der weißen Burgundercuvée die Frucht des Weißburgunders mit dem Tiefgang des Chardonnays und der Exotik des Pinot Gris. Vollendet wird diese durch ihre Cremigkeit und die Lagerung im kleinen Fass. Guter Speisenbegleiter.

Weingut Geyerhof

Kremstal DAC

Grüner Veltliner

Hoher Rain 2020

Furth

10,50 Euro

Sandig-lehmige Böden verleihen dem biodynamischen Grünen Veltliner eine elegante Frucht, feine Kräuterwürze und ein mineralisches Geschmacksprofil. Klare Fruchtstruktur, eleganter Schmelz auf dem Gaumen und viel Substanz im Finish.

Stiftsweingut Reichersberg

Mittelburgenland

St. Laurent Platin 2018

Deutschkreutz

8,90 Euro

Die Burgundersorte glänzt mit dunklem Rubingranat und violetten Reflexen. Dazu abgerundetes Duftspiel mit Beerenfrucht, reifer Kirsche und Weichseln. Auf dem Gaumen gute Tannine, weich und fruchtbetont mit ausgewogener Würze und angenehmer Holzbegleitung.

Weingut Wellanschitz

Mittelburgenland

Cuvée Hotter 2019

Neckenmarkt

10,50 Euro

Eine Cuvée aus Zweigelt und internationalen Sorten. Feiner Duft nach schwarzem Beerenkonfit, zarter Kräuterwürze, dunkler Kirsche. Feine Tannine, am Gaumen rotbeerige Nuancen, kräftiger Körper, Brombeeren, Cassis. Langer Abgang mit Nougatnoten im Nachhall.

Rotweingut Lang

Mittelburgenland

Blaufränkisch Vitikult 2019

Neckenmarkt

10,90 Euro

Blaufränkisch als Erlebnis ohne Firlefanz. Fruchtbetont mit Brombeeraroma, etwas Würze und Röstaromen, die vom kleinen Fass beigesteuert werden. Harmonischer Körper, vollmundig im Abgang. Idealer Begleiter zum Osterlamm.

… und etwas zum Essen

Hedi Klinger, Seniorchefin des Wirtshauses Klinger, veröffentlichte mit ihrem Sohn Willi das Kochbuch „Hedi Klingers Klassiker der Österreichischen Küche“ (Brandstätter Verlag). Ihre Suppen, Strudel oder Spinatnocken schmecken famos. Zu den Nocken passt kräftiger Weißburgunder.

Hedi Klinger, Seniorchefin des Wirtshauses Klinger Bild: Brandstätter Verlag/Manfred Klimek

Spinatnocken mit Nussbutter

Zutaten (für vier Personen): 1 kleine Zwiebel oder 1 Schalotte, 80 g Butter plus Butter für die Nussbutter, 300 g Blattspinat, 100 g Ricotta, 100 g Mehl, 1 Ei, 1 kleines Eigelb, ½ Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 50 g frisch geriebener Parmigiano Reggiano

Spinatnocken mit Nussbutter Bild: Brandstätter Verlag/Manfred Klimek

Zubereitung: Zwiebel oder Schalotte fein hacken und in einem nussgroßen Stück Butter anschwitzen. Vom Spinat die Stiele entfernen, Spinat waschen und kurz in kochendem Salzwasser blanchieren. Abtropfen lassen, fest ausdrücken und hacken. Mit Ricotta, Mehl, Ei und Eigelb in eine Schüssel geben. Knoblauch schälen und darüberpressen. Masse mit der restlichen weichen Butter zu einem kompakten Teig vermischen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Teig mit Fischhaltefolie abdecken und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Mit 2 Esslöffeln Nocken formen, in Salzwasser aufkochen und etwa 10 Minuten leicht köchelnd ziehen lassen.

Butter für die Nussbutter aufschäumen und leicht bräunen lassen. Nocken auf einem heißen Teller anrichten, mit Nussbutter übergießen und geriebenen Parmesan darüberstreuen. Als Variante gehackten Salbei kurz in der Butter durchschwenken.