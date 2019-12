10 Weine für das Frohe Fest

Besondere Weine bekommen oft einen besonderen Platz. Sie werden von Liebhabern gehegt, gepflegt und gehütet. Bei optimalen Temperaturen lagern die exklusiven Weinflaschen im Keller und warten nur darauf, geöffnet zu werden. Zum bedeutenden Anlass, zum Feiertag, zum Jubiläum. Einzig, sie bleiben oft geschlossen, weil man lieber noch etwas zuwartet.

Guter Wein hat sich das nicht verdient. Freilich will er optimal gelagert werden, aber manchmal übersieht man den passenden Genusszeitpunkt. Viele Weine möchten geöffnet und verkostet werden. Am besten im Freundeskreis oder innerhalb der Familie, denn nichts ist schlimmer, als wenn Genuss zur Einzelleistung wird.

Also seien Sie mutig, öffnen Sie ihre lieb gewonnenen Flaschen, oder noch besser, unsere Empfehlungen und machen Sie den Moment zu einem besonderen Ereignis. Jetzt ist die Zeit dafür.

Und so bestellen Sie: Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei nach Hause. Bestellungen, die bis 16. Dezember eintreffen, wird die Zustellung vor Weihnachten garantiert.

Weingut Harkamp

Südsteiermark

Sekt Brut Reserve

St. Nikolai im Sausal

24,10 Euro

Feine Kräuternuancen, etwas Feigen, zarter Zitrusduft und Röstaromen. Saftig, elegant; balancierte, lebendige Struktur; gelbe Frucht im Abgang. Mehr als ein Aperitif. Dieser Schaumwein lässt sich in jedes Menü als guter Speisenbegleiter einbauen.

Meinrad Markowitsch

Carnuntum

Chardonnay 2018

Göttlesbrunn-Arbesthal

7 Euro

Das exotische Pendant zum Grünen Veltliner. Reife, gelbe Fruchtnoten von Ananas bis Zuckermelone werden im Glas zu einem erfrischenden und animierenden Erlebnis vereint. Allrounder, egal ob zum Essen oder einfach, um ihn glasweise zu genießen.

Stefan Bauer

Wagram

Roter Veltliner 2018

Königsbrunn/Wagram

8 Euro

Die autochthone Rebsorte entwickelt sich zum Liebling der Weinliebhaber. Reife Frucht, ein Hauch Exotik, kraftvoll – fast üppig und doch leichtfüßig und verspielt, optimale Balance, mineralisch am Gaumen, hinterlässt bleibenden Eindruck.

Georg Frischengruber

Wachau

Grüner Veltliner Federspiel Frauenweingärten 2018

Rührsdorf

9 Euro

Feine Kräuterwürze, gelbe Tropenfruchtnuancen, duftet zart nach Anis, Hauch von Blütenhonig. Saftig, elegant, feine Mineralität, angenehmer Säurebogen, reife, gelbe Apfelfrucht. EIn vielseitiger Speisenbegleiter, speziell zum Weihnachtskarpfen.

Taubenschuss

Weinviertel

Weißburgunder Classic 2018

Poysdorf

9,50 Euro

Erfrischender Alleskönner aus dem Weinviertel. Hellgelb mit grünen Reflexen der Jugend, zeigt ein Duftspiel mit nussigem Aroma, begleitet von Kernobst und Kräuterwürze. Optimal abgerundetes Geschmacksprofil.

Schloss Gobelsburg

Kamptal DAC

Riesling Reserve 1ÖTW Heiligenstein 2017

Langenlois

29 Euro

Noble Kräuterwürze in Kombination mit Weingartenpfirsich, zarte exotische Fruchteindrücke im Duett mit Blütenhonig. Elegantes Geschmacksprofil, extraktreich, elegante Säurestruktur, mineralisch, engmaschig und straff, komplexes Finish.

Weingut Grassl

Carnuntum

Rubin Carnuntum 2017

Arbesthal

11,30 Euro

Der Wein im Zeichen des Heidentores hat alles, was einen vielseitigen, kräftigen Rotwein ausmacht. Tiefdunkles Rubingranat, Duft nach Kirschen und blauen Beeren, kräftiger Körper und schöne Extraktsüße, macht Lust auf noch einen Schluck. Ein Klassiker für jede Gelegenheit.

Weingut Krutzler

Eisenberg DAC

Blaufränkisch 2018

Deutsch-Schützen

12 Euro

Ein typischer Blaufränkischer aus dem Südburgenland. Dunkles Rubinrot, ausdrucksstark, mit Aromen von Kirschen, Weichseln und Beeren. Aus besten Lagen mit schweren und tiefgründigen Böden – herzhaft, unkompliziert. Entfaltet schon jung seine Qualitäten.

Weingut Sommer

Leithaberg DAC

Blaufränkisch 2015

Donnerskirchen

18 Euro

In der Nase eine Vielfalt an dunklen Früchten, Cassis und Brombeeren spürbar. Am Gaumen dunkle Beeren und eine mineralisch-pfeffrige Würze mit einer harmonischen Säurestruktur. Präsente Tannine und kräftiger Körper mit langem Abgang. Hohes Reifepotenzial.

Weingut Gager

Mittelburgenland

Cuvée Quattro 2017

Deutschkreutz

19,80 Euro

Frische Waldbeeren, umrahmt von feinen Röstaromen und zarter Würze in der Nase. Am Gaumen präsentiert sich der Wein fruchtbetont und harmonisch mit Tiefgang und zartem Tanningerüst. Ein langes Finish garantiert hohen Genuss – nicht nur zum Festtagsbraten.

... und etwas zum Essen David Wagger ist der junge und engagierte Koch im Hotel Post der Familie Moosbrugger in Lech. Für Weihnachten empfiehlt er eine Steinpilzcremesuppe als Start in den Abend. Dazu passt der Riesling Reserve 1ÖTW Erste Lage Ried Heiligenstein vom Schloss Gobelsburg. Weihnachtliche Steinpilzcremesuppe Zutaten (für sechs Personen): 500 g Steinpilze (getrocknet), Öl zum Anbraten, 6-8 Bananenschalotten (je nach Größe), 3 mehlige Kartoffeln, ½ Knollensellerie, 1500 ml Gemüsefond, 200 ml Crème Fraîche, 200 g Mascarpone, 150 ml Weißwein, 300 ml Obers, Salz, Pfeffer, Majoran, Muskat Weihnachtliche Steinpilzcremesuppe Bild: Herbert Lehmann Zubereitung: Alle Zutaten schälen und in circa 1,5 Zentimeter große Stücke schneiden. Etwas Öl in einen Topf geben und die Schalotten anbraten. Nach und nach Kartoffeln, Sellerie und Steinpilze anbraten.Mit Weißwein ablöschen, dann mit Gemüsefond und Obers auffüllen.Etwas Salz, Pfeffer, Muskat und Majoran dazugeben (nach Geschmack ½-1 Knoblauchzehe).Circa 30-40 Minuten leicht köcheln lassen. Alles mixen und beim Mixen Crème Fraîche und Mascarpone einmontieren.Zum Schluss abschmecken und abbinden.