10 Weine aus dem Weinviertel

Das Weinviertel hätte viele Geschichten zu erzählen, die eine betrifft seine Größe. Mit 14.000 Hektar Weinanbaufläche und 1459 Betrieben ist es das größte Gebiet in Österreich und bietet dementsprechend eine große Vielfalt an Weinen an.

Bekannt ist das Weinviertel dennoch für seinen Grünen Veltliner. Auf knapp 7000 Hektar wurzelt die Lieblingssorte der Österreicher, was so viel heißt wie: 50 Prozent des heimischen Bestandes kommen aus dem Weinviertel. Und weil der Grüne Veltliner mit dem Pfefferl so charakteristisch für das Weinviertel ist, steht die Rebsorte für die Geburtsstunde von DAC, die im Weinviertel begann. Die kontrollierte Ursprungsbezeichnung feiert heuer das 20-jährige Jubiläum.

Doch man tut dem Gebiet unrecht, es nur auf Grünen Veltliner zu reduzieren. Die OÖN-Sommeliers holen deswegen andere Rebsorten vor den Vorhang, die alle ihre eigenen Geschichten erzählen. Interessiert? Dann bestellen Sie ein Sortiment und begeben sich auf eine Reise zu den Weinviertler Wurzeln des Geschmacks.

Und so bestellen Sie

Ordern Sie Ihre Lieblingsweine (Mindestbestellmenge ist ein Karton zu sechs gleichen Flaschen) unter wein@nachrichten.at. Der Winzer verschickt diese versandkostenfrei nach Hause.

Weingut Dürnberg

Weinviertel

Blanc de Noir 2021

Falkenstein

9,50 Euro

Der „Weiße von blauen Trauben“ gehört zum Sommer wie ein lauer Abend mit bester Unterhaltung. Duftspiel nach roten Beeren, Hauch Kirsche mit Zitrusfrüchten. Gut gekühlt spielt er auf der Zunge den perfekten Doppelpass mit Fruchtsüße und Säure.

Weingut Hirtl

Weinviertel

Gelber Muskateller

Frizzante 2021

Poysdorf

9,50 Euro

Ein Perlwein mit den sortentypischen Aromen: Mandarinen, Limette, Holunder und einem Hauch Grapefruit. Elegante Perlage, leichter Alkohol mit etwas Restsüße und feines Säurespiel verheißen prickelnden Genuss.

Bernhard Gschweicher

Weinviertel DAC

Klassik 2021

Röschitz

8 Euro

Der westliche Teil des Weinviertels zeigt mit seinem etwas kühleren Terroir, dass sich der Grüne Veltliner hier besonders wohlfühlt. Füllige Frucht, frisches Kernobst, gepaart mit Kräuterwürze und dem unausweichlichen Pfefferl. Purer Trinkgenuss.

Weingut Weinrieder

Weinviertel

Weißburgunder Birthal 2020

Kleinhadersdorf

8,90 Euro

Ob London, Paris oder Wien: Weinrieder Weine sind überall anzutreffen. Der Burgunder zeigt sich als idealer Speisebegleiter. Dezentes Duftspiel nach Mandeln, Birne und Nuss. Dazu Extraktdichte, dezente Säure und Mineralik.

Weingut Sutter

Weinviertel

Roter Veltliner Ried Hochstrass 2021

Hohenwarth

9 Euro

Roter Veltliner ist begehrt. Feines Aroma nach Kernobst und exotischen Früchten, begleitet von dezentem Mandelton. Frisch am Gaumen, ausgewogenes Säurespiel, dazu ein sehr gut abgerundetes

Geschmacksprofil.

Weingut Winter

Weinviertel

Riesling H&F 2021

Unterretzbach

9 Euro

Ein Heurigenbesuch verlangt diesen Riesling: kräftiger Körper, feines Duftspiel mit Steinobst und etwas Limette. Nimmt kontinuierlich am Gaumen Fahrt auf, wird begleitet von mineralischem Touch und fruchtigem Säurespiel. Einfach ein positives „Aha!“-Erlebnis.

Weingut Taubenschuss

Weinviertel DAC

Ried Weißer Berg 2021

Poysdorf

9,90 Euro

Nomen est Omen. Der Veltliner kommt vom Weißen Berg und zeigt seine dezente, kreidige Mineralität. Sehr wohltuend das feine Aroma nach Apfel und exotischen Früchten in Kombination mit Pfefferl. Saftig-elegant, gut balanciert und erfrischender Abgang.

Weingut Ebner-Ebenauer

Weinviertel

Grüner Veltliner

Poysdorf 2021

Poysdorf

10,90 Euro

Das „Falstaff Weingut des Jahres“ beeindruckt mit diesem Grünen Veltliner: saftiges Apfelaroma, weißer Pfeffer, etwas Birne. Am Gaumen ideale Kombination von Würze, viel Frucht und mineralischem Touch, mit erfrischender Frucht-Säure-Balance.

Hans Setzer

Weinviertel DAC

Reserve Ried Kronberg 2020

Hohenwarth

14,60 Euro

Ein Grüner Veltliner aus dem Premium-Segment: reife Kernobstnoten, etwas Marille und duftige, würzige Eindrücke. Das Geschmacksprofil spielt die erste Geige: kraftvolle, elegante Textur, pure Extraktdichte, vollmundig mit langem, frischem Nachhall.

Elisabeth Rücker

Weinviertel

BIO Pinot Noir 2018

Unterretzbach

10,50 Euro

Die junge Bio-Winzerin zeigt mit diesem erfrischenden Pinot Noir auf. Einladendes Bouquet nach roten Beeren und aromatischen Walderdbeeren. Samtig weich am Gaumen mit kühler Frucht, sehr facettenreich und gute Länge. Unbedingt leicht gekühlt (14°C) genießen.

... und etwas zum Essen

Manfred Buchinger vom Gasthaus zur Alten Schule in Riedenthal steht mit 70 Jahren noch immer hinter dem Herd und gilt als Österreichs längst dienender Haubenkoch. Seit 36 Jahren schmückt ihn mindestens eine Haube. Zur Eierschwammerlsuppe passt Weißburgunder.

Heiß gestockte Eierschwammerlsuppe

Zutaten für 4 Personen:

200 g Eierschwammerl, Öl, 1/2 l Gemüsesuppe, 3 Eier, Salz, gemahlener Kümmel, weißer Pfeffer, Schnittlauch zum Garnieren

Heiß gestockte Eierschwammerlsuppe

Zubereitung: Die Eierschwammerl putzen, danach in Öl kurz sautieren und mit Salz, Kümmel und Pfeffer würzen.

Die kalte Suppe mit den Eiern mixen und in Suppenschalen füllen.

Die Eierschwammerl in den Schalen verteilen.

Ein tiefes Backblech halbvoll mit Wasser füllen, die Suppenschalen hineinstellen und die Suppe bei 90 Grad stocken lassen.

Eine kleine Anekdote: Die Suppe wurde von Manfred Buchinger als Executive Chef im InterContinental 1500 Gästen serviert. Sie blieb ewig heiß und das Servicepersonal konnten sie nicht verschütten.