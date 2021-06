10 Weine aus dem Norden

Cool zu bleiben war schon einmal einfacher. Dabei geht es in erster Linie gar nicht so um die frustrierenden vergangenen Monate, die viele Winzer übrigens erfolgreich meisterten. Eher handelt es sich um die heiße Zukunft, die viele Weinmacher vor neue Herausforderungen stellt. Der Klimawandel kann nicht mehr wegdiskutiert werden; die Hitze ist da, sie wird zunehmen und damit auch viele Reben (und Winzer) unter Druck setzen.

Begünstigt sind Weinmacher aus den "Cool-Climate-Regionen". Einige von ihnen aus dem Gebiet rund um Retz, zugleich die nördlichste Weinbauzone Österreichs, zeigen bereits seit Jahren ihren Coolness-Faktor und produzieren ungeschminkte, elegante und vielschichtige Weine, fördern zudem die Artenvielfalt in ihren Weingärten und – was sie richtig cool macht – sie kooperieren seit zwei Jahren als Gemeinschaft der "Nordwein Österreich Weingüter".

Weingut Hindler



Weinviertel

Gemischter Satz 2020

Schrattenthal

6 Euro

Dieser Sommerwein vereint Frische und Frucht von Müller Thurgau, Sauvignon Blanc und Grüner Veltliner. Gemeinsam geerntet und verarbeitet ergeben diese Rebsorten eine lebhafte Aromastruktur. Trinkfreude pur für laue Sommerabende.

Weingut Studeny

Weinviertel

Gelber Muskateller 2020

Schrattenthal

7,11 Euro

Die Trauben aus Obermarkersdorf bei Retz, dazu warme Tage und kühle Nächte und schon entfaltet sich das intensive Bukett (Muskatnuss, Holunderblüte und Grapefruit). Leichtfüßig und süffig – ein optimaler Sunset-Begleiter.

Weingut Hebenstreit

Weinviertel

Weinviertel DAC 2020

Kleinriedenthal

7,50 Euro

Das Weinviertel ist das erste DAC-Gebiet. Dieser Grüne Veltliner zeigt, was man sich darunter vorstellt: Fruchtiges Aroma, Anklänge von Pfeffer mit Apfelnoten, reife Frucht am Gaumen mit passendem Säurespiel zur optimalen Abrundung.

Elisabeth Rücker

Weinviertel

Chardonnay 2019

Unterretzbach

8 Euro

Ein feines Genusserlebnis liefert dieser Wein. Dezentes Birnenaroma, Mandel und Haselnuss zeigen sich nochmals auf dem Gaumen – eine bestechende Melange aus Extraktschmelz und Säure. Wunderbare Trinkreife, ein optimaler Speisenbegleiter.

Wolfgang Seher

Weinviertel

Riesling vom Tonstein 2020

Platt

9,50 Euro

Duftig-fruchtig, grüngelb im Glas. In der Nase die für Riesling typischen Marillen- und Pfirsichtöne. Mineralische Säure, sehr saftig und frisch im Geschmacksprofil. Ein Sommerwein, der Lust auf den nächsten Schluck macht.

Weingut Prechtl

Weinviertel

Rosé Symphonie 2020

Zellerndorf

7,90 Euro

Gemischter Satz aus blauen Trauben. Zweigelt und Blaufränkisch wurden gleich gepresst und gemeinsam vinifiziert. Beerige Früchte in Kombination mit dunklem Steinobst bringen auf dem Gaumen eine sehr gute Balance. Ein Wein passend zur Sommerfrische.

Weingut Pollerhof

Weinviertel

Cuvée vom Löss 2020

Röschitz

9,90 Euro

Der Lössboden mag Veltliners Liebling sein, aber auch Muskateller und Sauvignon Blanc mögen dieses Terrain. Eine Cuvée mit präsenter Sortenaromatik: Grapefruit, Holunder, Stachelbeere und Zitrusfrüchte als Begleiter. Am Gaumen frische Säure beim eleganten Abgang.

Christoph Bauer

Weinviertel

Blauer Zweigelt Bio 2018

Jetzelsdorf

11 Euro

Ein Kraftlackl. Ausgebaut in kleinen Eichenfässern zeigt sich der Wein mit dunklem Beerenaroma und feiner Holzwürze. Dezente Präsenz von Cassis und reifen Kirschen. Am Gaumen gut eingebundene Röstaromen. Mineralik beim Nachhall.

Leo Uibel

Weinviertel

Cuvée Bruno

Ziersdorf

12 Euro

Leo Uibel produziert keine Mainstream-Weine. Die Trauben stammen aus der Riede Hundsberg. Zweigelt und Pinot Noir bilden die Basis. Unfiltriert und gelagert im Eichenfass zeigt sich die Cuvée mit feinem Waldbeerenduft und spannender Textur. Sollte leicht gekühlt sein.

Weingut Pröglhöf

Weinviertel

Merlot Reserve 2017

Obernalb bei Retz

15 Euro

Weinviertel mit Power. In der Nase Heidelbeeren, würzige Aromatik, präsente Holznoten

vom Ausbau in Barriquefässern. Kraftvoll und saftig im Geschmacksbild. Gut eingebundene Tannine, fruchtbetont mit angenehmer Balance und langem Abgang. Passt gut zu Steaks.

... und etwas zum Essen

Weißer Waller und weißer Spargel wissen, was ihnen guttut. Das weiß auch Zwei-Hauben-Koch Oliver Rechberger von der Bergdiele und lässt die edlen Aromen von Fisch und Gemüse zart zu einer Einheit verschmelzen. Zum Gericht harmoniert der Riesling von Wolfgang Seher.

Weißer Waller und weißer Spargel

Zutaten (für vier Personen):

1 Wallerfilet, 1 Bio-Zitrone, 1 EL helle Misopaste, Chilisalz, 1 EL braune Butter. Für den Spargel: 8-12 Stk. weißer Spargel, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, 2-3 EL Butter, ½ Bio-Zitrone, 3 EL Semmelbrösel, 3 EL geriebene Mandeln, 40 g Asmonte, gerieben

Zubereitung:

Filet in 4 gleich große Teile portionieren, für 10 Minuten in leicht gesalzenes Eiswasser geben. Währenddessen den Saft der Zitrone auspressen und mit Misopaste vermengen. Waller aus dem Wasser nehmen, gut abtrocknen. Fisch mit Misomischung marinieren und in einer heißen beschichteten Pfanne oder über Holzkohle glasig garen und vor dem Anrichten mit brauner Butter bestreichen. Mit Chilisalz würzen.

Weißer Waller und weißer Spargel

Semmelbrösel langsam in einer Pfanne oder im Ofen trocken rösten, zur Seite geben. Spargel schälen und 2 cm von unten abschneiden. Spargelstangen dritteln. In einer großen beschichteten Pfanne Butter aufschäumen lassen. Spargel dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Zitrone würzen und bei mittlerer Hitze langsam braten. Wenn der Spargel fast gar ist, geriebene Mandeln, Semmelbrösel und Asmonte dazugeben und für zwei bis drei Minuten weiterbraten. Dabei öfters schwenken, damit sich alles miteinander verbindet. Eventuell noch einen Löffel Butter dazugeben.

Dazu passt Nussbutter-Hollandaise und Mandelcreme.