Heiß, heißer, Vulkanland. Das Weinbaugebiet in der Steiermark ist heiß. Wohl keine andere Region steht mehr für die Hitze. Dazu blickt man einige Millionen Jahre in die Vergangenheit, als Vulkane das Land prägten und so dem Gebiet den Namen "Vulkanland" gaben. Noch heute sind übrigens Reste der Vulkane als Hügel sichtbar, bekannt ist vor allem der Gleichenberger Kogel.