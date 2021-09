10 Weine aus dem Kremstal

Oberösterreicher fühlen sich im Kremstal, also dem Weinanbaugebiet, besonders wohl. Das hat wohl nichts damit zu tun, dass uns das Kremstal vom Namen her vertraut ist. Aber es befindet sich in angenehmer Distanz. Mit dem Fahrrad erreichen ambitionierte Sportler Krems von Linz aus innerhalb eines Tages. Autofahrer benötigen eineinhalb Stunden, Donauschifffahrer wiederum etwas länger.

Die Nähe zu Oberösterreich, die historischen Lesehöfe, die angebotene Kulinarik und touristische Höhepunkte machen demnach einen Besuch schmackhaft. Und dann gibt es ja noch die Hauptdarsteller: Weine, wie die würzigen, mineralischen Grünen Veltliner oder die feingesponnenen Rieslinge, die Gourmets locken. Riesling und Grüner Veltliner sind übrigens seit 2007 auch die zwei Rebsorten, die im Kremstal DAC verwendet werden.

Freilich vinifizieren die Winzer auch andere Rebsorten und stärken somit die Vielfalt im Kremstal. Um einen Überblick davon zu bekommen, stellten die OÖN-Sommeliers wieder zehn Weine zusammen. Lassen Sie sich inspirieren und gönnen Sie Ihrem Gaumen eine Wohlfühlbehandlung.

Höckner & Höckner

Kremstal DAC

Grüner Veltliner

Ried Kremsleithen 2020

Utzenaich

8,90 Euro

Der „Innviertler“ Kremstaler präsentiert sich mit dezent würzigen Anklängen und passendem Apfel-Birnen-Mix. Dazu ein gut abgestimmtes Geschmacksprofil, Mineralität und trinkanimierende Balance von Körper, Säure und Alkohol.

Josef Schmid

Kremstal

Chardonnay

Kerschbaum 2020

Stratzing

9 Euro

Das nördliche Kremstal zeigt mit Burgundersorten auf. Ein Chardonnay mit dezenter Nase, etwas Kernobst und zarter Nuss. Am Gaumen exotische Früchte, extraktreich, mit angenehmem, feinem Säurespiel. Gute Geschmacksbalance.

Vorspannhof Mayr

Kremstal

Sauvignon Blanc

Marthal 2020

Dross

9,50 Euro

Sauvignon Blanc von der Spitzenlage Kremser Marthal. Die Rebsorte präsentiert sich jedes Jahr anders – eigentlich eine kleine Diva. Dank früher Ernte und leichtem Ausbau wirkt der Wein elegant mit feiner Sauvignon-Note.

Anton Zöhrer

Kremstal

Gelber Muskateller 2020

Krems

9,90 Euro

Ein multiaromatischer Muskateller: fruchtbetont, duftig-blumig, in Kombination mit exotischen Früchten. Strukturiert auf dem Gaumen, mit Holunderblüten und Zitrustönen. Mineralik zeigt sich eindrucksvoll beim Abgang.

Sepp Moser

Kremstal

Riesling von den Terrassen 2020

Rohrendorf

13,50 Euro

Biodynamisch produzierter Riesling mit großem Entwicklungspotenzial. Reife Marille im Duftspiel in Kombination mit Zitrus. Auf dem Gaumen überzeugendes Fruchtspiel, sehr erfrischend mit klarer Mineralik beim Abgang.

Franz Türk

Kremstal

Grüner Veltliner Edition Eckart Witzigmann 2020

Stratzing

12,90 Euro

Franz Türk und Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann kreierten ein Produkt, das den Anforderungen eines optimalen Speisebegleiters gerecht wird. Ob Fisch, Geflügel, helles Fleisch oder klassische, heimische Küche. Passt nahezu immer.

Urban Stagard

Kremstal

Die Doppler Affäre

Riesling feinherb 2020

Krems

33 Euro (2 l)

Manch Vergessenes taucht wieder auf: ein Riesling in der 2-Liter-Flasche. Feinherb mit lebendiger Säure und dezentem Restzucker. Terrassenwein für den spätsommerlichen Tag oder als stark gekühlter Aperitif. Ideal auch für Kaiserschmarren.

Erich Berger

Kremstal

Rosé vom Zweigelt 2020

Gedersdorf

5,50 Euro

Im Glas zeigt sich ein schönes Altrosa. In der Nase Fruchtcocktail aus Erdbeeren, Ribiseln, Sauerkirschen, dazu etwas Zitruszeste und frische Kräuter. Angenehm leicht und erfrischend. Unbeschwerter,

leichtfüßiger Wein mit Trinkanimo.

Hermann Moser

Kremstal

Blauer Zweigelt 2019

Rohrendorf

9 Euro

Sortentypische Aromen von reifen Kirschen und würzigen Noten. Auf dem Gaumen bestätigen sich die Eindrücke. Gehaltvoll, weich und zart, angenehme Tannine.

Ein Blauer Zweigelt mit schön abgerundetem Trinkfluss. Guter Speisenbegleiter zu kurz gebratenem Rind und Kalb.

Stift Göttweig

Kremstal

Pinot Noir

Göttweiger Berg 2019

Krems an der Donau

9,90 Euro

Typische Pinot-Nase nach erfrischendem Beerenmix und einer Melange aus Zimt und Vanille. Gut ausgeglichenes Geschmacksprofil mit Beerenkonfit und angenehmen Holznoten. Harmoniert zu Wildgerichten, Temperatur bei 14° bis 16°C.

... und etwas zum Essen

Christoph „Krauli“ Held ist Fernsehkoch, Berater, angehender Kochbuchautor und Musiker. Aber vor allem ist er Küchenchef vom Ausflugsgasthaus Siriuskogl in Bad Ischl, das er seit 2008 in kulinarische Höhen hievte. Zu den Blunzn-Ravioli passt der Grüne Veltliner von Franz Türk.

Blunzn-Ravioli mit Apfelkraut

Zutaten (für 4 Personen):

Teig: 2 EL Wasser, 2 Bio-Eier, 250 g griffiges Mehl

Füllung: 300 g Blutwurst, 2 kleine Zwiebeln, 1 Apfel, 1 EL Honig,

2 Zweige Rosmarin, 1 EL Apfelessig, 1 TL Kümmel, Salz, Pfeffer

Kraut: ¼ Krautkopf, 2 Äpfel, 4 EL Apfelessig, 3 EL Pflanzenöl,

1 EL Zucker, 1 TL Salz, Pfeffer, 1TL Curry

Zubereitung:

Für den Teig alle Zutaten gut verkneten (ca. 10 Minuten). Dann mind. 30 Min. in Frischhaltefolie gewickelt kühl rasten lassen. Blutwurst in gleichmäßige Würfel schneiden und mit geschnittenen Zwiebeln in Pfanne leicht anrösten. In die warme Mischung geriebenen Apfel und restliche Zutaten unterrühren. Die Füllung ca. 30 Min. kalt stellen.

Äpfel und Kraut sehr fein in Streifen schneiden. Alle Gewürze, Essig und Öl unterheben, eine Std. ziehen lassen. Wasser zum Köcheln bringen, währenddessen den Teig ganz dünn ausrollen, mit einem Ausstecher rund ausstechen. Dann mit der Füllung füllen, über die Mitte zusammenlegen und mit einer Gabel den Rand festdrücken.

Die Tascherl für max. 2 Min. im Salzwasser köcheln. Dann in einer Pfanne mit Butter schwenken. Auf Apfelkraut anrichten, ausgarnieren.