10 Burgunderweine, die Sie kosten sollten

Allen voran der Chardonnay, der lange Zeit mit Weißem Burgunder verwechselt wurde, gerne mit dem Ausbau im Holz kokettiert und leicht buttrig-röstige, nussige Noten aufweist. Mengenmäßig wird in Österreich mehr Weißburgunder ausgebaut. Eine aromatisch zurückhaltende Sorte mit pikanter Säure, die oft mit anderen Burgundersorten cuvetiert wird. Ein weiterer Burgunder ist der Neuburger, dessen Rückgang gestoppt wurde. Die Rebsorte zeichnet sich durch ein geringes Säurespiel und würzig-blumiges Aroma aus. Grauburgunder wird in Österreich verhältnismäßig wenig angebaut, eignet sich jedoch aufgrund des hohen Zuckergehalts für Auslesen.

Pinot Noir, die Diva, ist einer der edelsten Weine, fordert aber den Winzer mit ihren hohen Ansprüchen an Klima, Lage und Boden heraus. Das gilt ebenso für St. Laurent. Im Aroma zeigt er etwas mehr Säure und Gerbstoff als der Pinot Noir. Zudem erinnert er an Weichseln und Schokolade und erlebt bei vielen Betrieben eine Wiedergeburt. Ein Hinweis, dass man in Österreich sehr wohl großartige Burgundersorten verkosten kann. Die OÖN-Sommeliers helfen dabei.

Der Repräsentant aus Oberösterreich überzeugt mit viel Frucht und Spritzigkeit und bildet in seinen Facetten das Terroir des Bundeslandes ab. Als Speisenbegleiter harmoniert er vor allem zu Fisch und zu kalten Speisen.

Gernot Leitner

Neusiedlersee

Pinot Blanc

Salzberg 2019

Gols

9,50 Euro



Schöner Duft von Ananas und Holunderblüte. Am Gaumen exotische Früchte wie Ananas und Litschi, hervorgehoben durch feine Säure; etwas Tannin. Feiner, säurefokussierter, langer Abgang. Optimaler Begleiter zu Fischgerichten.

Weingut Steininger

Kamptal

Weißburgunder 2019

Langenlois

10 Euro



Sortentypische, dezente Aromen nach Mandeln, Walnüssen und Kernobst. Dazu etwas Exotik (Melonen mit Melisse). Am Gaumen feine Extraktsüße, engmaschig, klar gegliedert, lang und sehr gediegen. Korrespondiert mit Gebackenem und Gegrilltem.

Walter Skoff

Südsteiermark DAC

Morillon 2018

Gamlitz

10,60 Euro



Im Vordergrund Bukett nach reifen gelben Früchten, Steinobst, saftigen Pflaumen, reifer Haselnuss, Blütenhonig. Anregender Geschmack nach Zitrus, rotem Apfel, Mandarine, tiefgründige Mineralität mit fruchtig-intensivem und mineralischem Abgang.

Weingut Buchegger

Kremstal

Chardonnay Reserve 2018

Dross

11 Euro



Kraftvoller Chardonnay. Überzeugt mit Anklängen an grüne Oliven, Grapefruit und dezent nussigen Aromen. Am Gaumen vollmundig, extraktreich mit langem Finale. Ein Genuss – jetzt und in den nächsten zehn Jahren.

Gernot Heinrich

Neusiedlersee

naked white Cuvée 2017

Gols

11 Euro



Unverfälscht und vielschichtig. Die unfiltrierte Cuvée (Chardonnay, Weißburgunder, Neuburger & Co) wurde spontan vergoren und präsentiert sich dezent in der Nase, mit geballter Kraft am Gaumen: extraktreich, vollmundig, frisch und fordernd!

Kurt Feiler-Artinger

Burgenland

Neuburger 2019

Rust am See

12,50 Euro



Die autochthone Rebsorte liefert wunderschöne elegante Weine, die im Abgang eine typische und angenehme Herbe, das sogenannte „Nusserl“ aufweisen. Vollmundige Struktur und bestens integrierte Säure sind die Komponenten dieses Preis-/Leistungsweines.

Reinhard Muster

Südsteiermark

Grauburgunder Reverenz Rieglbauer 2018

Gamlitz

16,20 Euro



Exotik in der Nase trifft auf fruchtige Nuancen (Weingartenpfirsich und Sternfrucht) mit saftiger Säure am Gaumen. Das Ergebnis bester Trauben und der Reifung im Stahltank sowie im Eichenfass. Langes Finale beim Frucht-Säure-Spiel.

Ludwig Hiedler

Kamptal

Pinot Noir 2018

Langenlois

12 Euro



Kühles Kleinklima, kalkreicher Löss und Urgesteinsböden sind ideale Voraussetzungen für diese edle Sorte, die Jahr für Jahr fasziniert. Dieser kühlfruchtige Ortswein vereint Trauben aus den Pinot-Lagen im Thal und am Langenloiser Käferberg. Sollte leicht gekühlt sein.

Paul Achs

Neusiedlersee

St. Laurent 2018

Gols

12,50 Euro



Die Sorte zeigt sich hier auf besonders elegante Weise: Der Duft roter Beeren und Kirschen mit feiner Würze findet am Gaumen seine Fortsetzung. Nach der Reifezeit in Eichenfässern komplettieren Röstaromen und eine ausgewogene Tanninstruktur den Wein in seiner Eleganz.

… und etwas zum Essen

Christian Göttfried vom gleichnamigen Restaurant in der Linzer Altstadt versteht es, bodenständige Küche in ein modernes Kleid mit einer Extraportion Geschmack zu verpacken. Zur gefüllten Artischocke harmoniert die Cuvée, ein Orange-Wein von Gernot Heinrich aus Gols.

Gefüllte Artischocke

Zutaten (Für vier Personen):

4 Artischocken, 1 Zucchino klein, 1 Aubergine klein, 1 Fenchel klein, 100 ml Olivenöl, 150 ml Tomatensauce, 2 Scheiben Weißbrot, ein paar Kräuter zum Garnieren

Für die Sauce: 1 Packung Crème double, 2 Knoblauchzehen, 2 Sardellenfilets, 1 Zitrone, 100 ml Olivenöl

Zubereitung:

Die Artischocken putzen und in Salzwasser kochen. Weißbrotscheiben in Würfel schneiden und zu Croûtons backen. Zucchino, Aubergine und Fenchel klein schneiden und mit Olivenöl anschwitzen. Danach mit Tomatensaft marinieren.

Fertiges Gemüse in die Artischocke füllen und mit Kräutern garnieren.