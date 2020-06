Herbert Zachl war erst acht Monate alt, als sein Vater Alois Zachl 1943 in die Wehrmacht eingezogen wurde. Der Maurer aus Wartberg an der Krems war Soldat in Rumänien und schickte jede Woche einen Brief an seine Frau Maria nach Hause. Ab 1944 kam jedoch kein Lebenszeichen mehr von ihm, und tatsächlich erfuhr die Familie 1946 von seinem Tod. Ein durchziehender Russland-Heimkehrer gab das Totenbildchen in Wartberg ab.