Die Aschacher hatten zu Kriegsende einigermaßen Glück. An Lebensmitteln mangelte es dort 1945 nicht. Denn wie in dieser Serie schon erwähnt , hatten die Nationalsozialisten zwischen Aschach und Hartkirchen ein großes Lebensmittellager eingerichtet, in dem sich die Aschacher eifrig bedienten, als das NS-Regime zusammenbrach.