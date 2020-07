"Ich habe verziehen, auch wenn mir das schon sehr schwer gefallen ist", sagt Anna Salomon, geb. Wallenböck. Die 91-Jährige lebt seit Kriegsende wieder in ihrem Geburtsort in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau). Eine glückliche Kindheit hatte sie in dem kleinen Innviertler Dorf, bis man ihren Vater, den Gemeindesekretär Josef Wallenböck, 1938 wegen "antifaschistischer Einstellung" entließ.