"Ihr wisst ja nix von früher", sagte Katharina Höglinger oft zu ihrem Patenkind Maria. "Über diesen Ausspruch ärgere ich mich heute noch", erzählt Maria Höfler aus Sarleinsbach. Nach und nach erfuhr sie von ihrer Patentante dann doch Einzelheiten über das Kriegsgeschehen. Vor allem das Ende des Krieges und der Beginn der Besatzungszeit beschäftigten Katharina Höglinger. In Kurrentschrift schrieb sie nieder, was die Familie in der Ortschaft Altendorf bei Sarleinsbach erlebte.