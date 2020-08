"Sie waren nett zu mir, obwohl ich ja der Feind war"

"Mein Freund wurde von mehreren Schüssen einer Maschinenpistole getroffen, fiel schreiend auf mich", sagt Josef Bauchinger und schüttelt gedankenverloren den Kopf. "Als wir bemerkten, dass es die Amerikaner waren, die uns angriffen, hoben wir die Hände und ergaben uns." Es war Oktober 1944 in Frankreich, 22 Tage nach seinem 18. Geburtstag, als Bauchinger gefangen genommen wurde. In seiner Kriegsgefangenschaft hatte er großes Glück.

Der gebürtige Rieder war in einem Feldlager nahe der Stadt Nancy stationiert, als die Amerikaner angriffen. Einige seiner Kameraden ließen an diesem Tag ihr Leben, Bauchinger selbst hatte Glück, er wurde nicht verwundet. Die Gefangenen wurden in den Norden Frankreichs gebracht. Seinen Eltern schickte man nach dem Angriff einen Brief, er werde vermisst. Erst Monate später konnte er ihnen mitteilen, dass er noch am Leben war. Nach einigen Wochen ging der junge Mann an Bord eines amerikanischen Frachtschiffes. Er habe sich schon auf die Ankunft in Amerika gefreut, sagt der heute 93-Jährige. Doch es sollte anders kommen: Der Frachter brachte ihn und seine Kameraden nach Southampton in England. Dort konnte er sich nach langer Zeit wieder duschen. Die Bekleidung wurde entlaust, teils erneuert. Dann ging es weiter ins Lager Nr. 189 in Altrincham nahe Manchester. 3000 "Prisoners of War" (POW) wurden dorthin gebracht, in den Baracken war früher ein Teil der amerikanischen Invasionsarmee untergebracht. Als er in dem Lager ankam, war es erst im Aufbau. "Wir mussten unseren eigenen Stacheldrahtzaun aufstellen", sagt Bauchinger.

Josef Bauchinger (l.) und Stanly Turpin

Arbeit war ein "Glückstreffer"

Deutsche und Österreicher wurden im Lager getrennt. Der Lagerleiter, Bauchingers ehemaliger Zugführer beim Fliegerregiment, habe ihm nach Kriegsende eine Arbeit als Putzer bei der Firma RSM verschafft. Mit einem Passierschein durfte er von nun an das Lager täglich verlassen, bis es im August 1945 aufgelöst wurde.

Ein Teil wurde in ein Zeltlager in der Nähe von Plymouth verlegt. Dort teilte man Bauchinger und zwei Mithäftlinge für Landwirtschaftsarbeiten bei Herbert Turpin in Roborough ein, "was ein wahrer Glückstreffer war", wie er im Nachhinein weiß. Die Arbeit in der Landwirtschaft war für den gelernten Banker – Bauchinger war lange Zeit Sparkassendirektor in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) – Neuland, er fand sich aber schnell zurecht. Weil Turpin mit seiner Arbeit zufrieden war, hat ihn die Familie bald ganz bei sich aufgenommen. "Sie waren nett zu mir, obwohl ich ja eigentlich der Feind war." Mit Stanly Turpin, dem Sohn des Hofes, hat sich Bauchinger bald angefreundet. "Fast jeden Sonntag hat er mich mit ins Kino oder in ein Pub genommen" – was Kriegsgefangenen strengstens verboten war. "Ein Nachbar hat an ,The Western Morning News’ geschrieben, dass er mich, einen POW, in einem Gasthaus gesehen habe. Das erschien dann in der Zeitung. Am nächsten Tag war die Polizei bei uns." Es gab ein Verhör, Bauchinger musste für zwei Wochen zurück ins Lager.

1946 trat der Kriegsgefangene die lang ersehnte Heimreise an. Am 2. Juli bekam er seinen Entlassungsschein und kehrte noch am selben Abend nach Hause zu seinen Eltern zurück. Die Freundschaft zu Stanly Turpin hielt noch lange über die Gefangenschaft hinaus. "1980 besuchte ich ihn wieder. Damals bin ich mit Frau und Sohn mit dem Auto nach England gefahren. Wir sind ein paar Tage bei den Turpins untergekommen. Es war schön, Stanly wiederzusehen, wir haben uns gefreut."

Bilder und Erinnerungen

