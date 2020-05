Der Schlachtenlärm ist verstummt, in Europa hat der Frieden Einzug gehalten. Die Erleichterung ist groß, doch Feierlaune will nicht aufkommen. In Schuttbergen suchen Menschen nach Überlebenden, Hunderte irren durch die zerbombten Straßen. Bei vielen ist die gute Nachricht vom Kriegsende noch nicht angekommen, so auch beim verwundeten Alfred Leitner. Erst als Kind, dann als Soldat erlebt der Vater von ZiB-Anchorman Tarek Leitner den Krieg mit.