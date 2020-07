Es war ein sehr schmuckes Haus, in dem drei Generationen lebten. Ein großer Garten, Obstbäume, ein Schwimmbecken. Hansjörg Oberhuber aus Leonding hat schöne Erinnerungen an sein Heim in der Dimmelstraße 14 in Linz. Doch als ein Amerikaner mit einem Jeep vorfuhr, verloren sie ihr Heim und der Vater sogar kurzzeitig seine Freiheit.