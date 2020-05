Wenn anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren dieser Tage Bilder von den letzten Kriegstagen im Mai und April des Jahres 1945 durch die Medien gehen, kommen in Johann Fischerleitner schlimme Erinnerungen hoch. Der ehemalige Gmundner Tischlerei-Unternehmer war noch ein halbes Kind, als er in den letzten Kriegstagen in eine SS-Uniform gesteckt wurde, um im Volkssturm die anrückende US-Armee zu bekämpfen. "Am 9. April 1945 hatte ich meinen 15. Geburtstag", sagt Fischerleitner.