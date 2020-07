Am 5. Mai 1945 wurde José Cabrero Arnal nach mehr als vier Jahren in den Konzentrationslagern Mauthausen und Steyr befreit. Danach startete der 1909 in Barcelona geborene Spanier eine bemerkenswerte Karriere als Karikaturist und Comic-Zeichner. Eine Gabe, die ihn wohl bereits während seiner Internierung vor einem noch tragischeren Schicksal bewahrt hatte.