"Ich sehe noch die vielen Leute in eine Richtung gehen", erinnert sich Karl Prillinger an jenen Tag, als die ersten Bomben auf Wels fielen. Den genauen Tag weiß er nicht mehr. "Ich bin damals an der Hand meiner Mutter hinausgegangen, um die Bombentrichter zu besichtigen. Mein Vater war schon im Krieg.