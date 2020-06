Der Soldat, der einen Hasen überreichte

Viele Erinnerungen, die uns OÖN-Leser schicken, drehen sich um die Besatzungssoldaten aus den USA und der Sowjetunion, die von 1945 weg zehn Jahre im Land bleiben sollten. Es sind positive wie negative Erfahrungen, beides wird in dieser Serie zur Sprache kommen. Hier zunächst eine Auswahl positiver Erinnerungen.

Zigaretten statt Schokolade: Auf Schokolade oder Kaugummi hoffte der damals 8-jährige Fritz Reinitzhuber. 1945 lebten er und seine Familie in Altmünster. "Eines Tages lehnte sich ein Soldat ermattet an die Hauswand. Beim Weggehen war seine Uniform von der Wandfarbe verschmutzt. Ich machte ihn darauf aufmerksam und half bei der Reinigung seines Kleidungsstücks." Der US-Soldat zeigte sich sogleich erkenntlich. "Er reichte mir spontan ein Päckchen Zigaretten. Erfreut lief ich zu meiner Mutter, die das Päckchen sofort an sich nahm, um es als wertvollen Tauschartikel einzusetzen. Meine gute Tat hat sich für mich leider nicht ausgezahlt, denn Kaugummi oder Schokolade hatte der Amerikaner gerade nicht dabei", schreibt uns Fritz Reinitzhuber, der heute in Gmunden lebt.

Leser Fritz Reinitzhuber (l.) mit Schwestern und Haushälterin Mitzika Bild: privat

Die Angst genommen: Recht positive Erinnerungen hat Hans Schlagnitweit. Der Malermeister in Pension aus Leonding ist mit acht Geschwistern auf einem Bauernhof in Niederkappel, direkt über der Schlögener Schlinge, aufgewachsen. Zehn Jahre alt war er, als US-Soldaten auf den Hof kamen. "Wir Kinder standen voller Angst rund um das Gitterbett, in dem unser erst vier Monate altes Schwesterchen lag", schreibt er uns. Ein schwarzer US-Soldat beruhigte die Kinder. "Er kam mit einem Lächeln auf uns zu, beugte sich über das Gitterbett, summte dabei eine Melodie und fing an, mit dem Schwesterchen zu spielen. Dieses griff mit ihrem Händchen nach dem Finger des Soldaten. Es war ein Moment, der uns etwas von unserer Angst nahm."

Familie Schlagnitweit aus Niederkappel Bild: privat

Holz und Hase: Viele negative Erinnerungen gibt es an die sowjetische Besatzungmacht im Mühlviertel. Melitta Jungwirth aus Linz hat eine positive beizutragen: "Wir lebten in Urfahr, in einer Wohnung im Erdgeschoß", schreibt uns Frau Jungwirth. "Meine Mutter und ich waren alleine zu Hause, als es an der Wohnungstür klingelte. Zwei russische Soldaten standen davor und baten meine Mutter, ihnen ihr Essen zu wärmen. Sie tat es natürlich mit gemischten Gefühlen. Gott sei dank verließen sie dann wieder unsere Wohnung."

Eine halbe Stunde später läutete es abermals. "Ängstlich öffnete meine Mutter und vor der Tür standen wieder die beiden Soldaten, aber als Dank brachten sie uns eine Menge Holz zum Heizen."

Die zweite Begegnung mit einem russischen Besatzungssoldaten hatten Frau Jungwirth und ihre Eltern bei einem Ausflug auf den Pöstlingberg. "Mein Vater hatte mit seinem Fotoapparat Aufnahmen von uns gemacht, als plötzlich ein Russe mit geschultertem Gewehr auftauchte. Mit einem Lächeln übergab er meinem Vater einen geschossenen Hasen und deutete für uns zum Essen. Den Fotoapparat durfte mein Vater behalten."

Bilder und Erinnerungen Wenn auch Sie Bilder, Anekdoten oder Erinnerungen aus dem Jahr 1945 und der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg haben, dann schicken Sie uns diese bitte. Entweder per E-Mail an damals@nachrichten.at oder auch per Post an OÖNachrichten, Promenade 23, 4020 Linz – Kennwort: Die Stunde Null. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Die Stunde Null Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.