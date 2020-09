In der Scheune ihrer Schwiegermutter, in einem Heuhaufen, hatte Frieda Kreuzhuber ihre Hoffnung vergraben. Ihr Mann Josef war nicht mehr aus dem Krieg heimgekehrt. Der Autobus, auf dem die beiden ihr Taxiunternehmen aufgebaut hatten, stand zerstört an der Ostfront. Doch die 32-Jährige gab nicht auf, nach Kriegsende holte die zweifache Mutter die Steyr-430-Limousine aus der Scheune und baute das Unternehmen wieder auf.