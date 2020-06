"Am 9. September 1945 kommt mein kleiner Bruder Werner zur Welt. Wenig später stirbt der todkranke Großvater. An eine Flucht nach Österreich ist trotzdem noch nicht zu denken, obwohl viele Dorfbewohner mehrmals Habseligkeiten über die Grenze tragen", schreibt OÖN-Leser Friedrich Witzany aus St. Florian. Er wurde 1940 in Zirnetschlag (heute Belá in Südböhmen) im damaligen erweiterten Gau Oberdonau geboren und erlebte als Fünfjähriger den Rückzug der Wehrmacht sowie die nachkommenden Russen und Tschechen "mit allen Schikanen und Brutalitäten".

Nach Weihnachten 1945 seien die wilden Vertreibungen der Sudetendeutschen "in geregelte Bahnen" gekommen. Witzany: "Aber niemand wusste, ob der Transport in die amerikanische oder russische Zone Deutschlands ging. Meine Mutter wollte natürlich unbedingt nach Österreich."

Nachdem der tschechische Kommissar im April 1946 die Ausreise der Familie ablehnte, beschloss die Mutter kurzfristig die Flucht. "Es wurde geheim gepackt und Kondensmilch eingedickt", erinnert sich der heute 80-Jährige. Mit der Hilfe von jungen Schmugglern brechen die Witzanys am Abend des 12. April 1946 auf. Junge österreichische Grenzwachorgane schickten die Familie mit dem sieben Monate alten Säugling und der rüstigen Oma am nächsten Morgen wieder über die Grenze zurück. "Da half kein Betteln und kein Niederknien." Beim Zollhaus Windhaag bei Freistadt wurden sie erneut zurückgewiesen. "Diesmal mit der Drohung, den Russen und Tschechen übergeben zu werden, wenn wir es nochmal probieren", sagt Witzany.

Zwei Tage verbrachte er mit seiner Familie versteckt in Bauernhäusern. Nahe Leopoldschlag überquerten sie schließlich bei Mondschein auf allen Vieren über einen "halsbrecherischen Steg" ein drittes Mal den Grenzfluss Maltsch und marschierten am 16. April 1946 an zerschossenen Panzern und Schneeflecken vorbei zur Ortschaft Zulissen (Gemeinde Rainbach im Mühlkreis), wo sich die erschöpfte Familie einige Tage versteckt hielt.

Die letzte Hürde war die "Russenkontrolle" auf der Nibelungenbrücke in Linz, die die Familie mit gefälschten Identitätskarten überstand. "Wir konnten es kaum glauben, körperlich unversehrt in Freiheit zu sein", sagt Witzany, der später an der Uni für Bodenkultur in Wien studierte und als Landesbeamter zum Inspektor für Oberösterreichs Almen avancierte.

Auch OÖN-Leser Harald Marschner aus Perg, geboren im März 1944 in Nordböhmen, erlebte als Kleinkind die Vertreibung der Sudetendeutschen. "Mitte Juni 1945 wurden wir aufgefordert, am nächsten Tag in der Früh das Land zu verlassen", schreibt Marschner. Für seine Mutter kam die "Ausweisung" völlig überraschend. "Sie dachte, dass die Übergriffe wie im Jahr 1918 bald vorbei sein würden."

Drei Tage ging die Familie zu Fuß nach Sachsen. "Wir durften so viel mitnehmen, wie wir tragen konnten. Meinem dreijährigen Bruder wurde ein kleiner Rucksack umgeschnallt und mein Kinderwagen, soweit es ging, beladen." Der Verlust der Heimat sei für seine Familie ein zentrales Gesprächsthema geblieben. "Eine symbolische Geste gegenüber den Opfern würde die Handreichung zwischen uns Nachbarn erleichtern."

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at