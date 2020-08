Als Georg Stockinger (1923–2010), Sohn eines Lenzinger Landwirts, 1942 in den Krieg ziehen musste, konnte er kaum erahnen, was für eine brutale Wende sein Leben von nun an nehmen wird. Nach Einsätzen in Frankreich und Holland wurde Stockinger nach Italien versetzt und als Fallschirmspringer am 30. Juni 1944 in Siena von einer französisch-marokkanischen Einheit gefangen genommen. In einem Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Algier in Algerien musste er zunächst in einem Steinbruch