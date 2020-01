Wirbelwind und Sonnenschein

In der Arbeitswelt gibt es zwei verschiedene Typen von Mitarbeitern: die einen, denen man stets anschaffen muss, was zu tun ist – und die anderen, die selbst die Initiative ergreifen, weil sie wissen, was gemacht gehört.

Natalie Schinninger (29) gehört definitiv zum zweiten Typ. Das bestätigt ihre Chefin Cornelia Schachner, die in Perg das Gasthaus Schachner betreibt. „Natalie sieht die Arbeit einfach und ist wirklich eine Hilfe. Mitarbeiter mit dieser Motivation kann man sich nur wünschen“, betont die Wirtin.

Ihre Helferin, die seit August stundenweise mit anpackt und dabei immer „extrem aufgeweckt, fröhlich und voller Tatendrang“ ist, ist ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen. Die 29-Jährige aus Schönau im Mühlkreis ist intellektuell beeinträchtigt und weist eine Lernschwäche auf. Seit 2015 ist sie in einer Lebenshilfe-Werkstätte in der Keramikgruppe tätig. Im Vorjahr wagte sie den Sprung ins „echte“ Berufsleben. Im Gasthaus schält sie Erdäpfel, dreht Knödel, faltet Servietten, bezieht Betten und bügelt und reinigt, was sauber gemacht gehört. „Es ist voll interessant, ich gehe immer gerne hin“, sagt die 29-Jährige. An den ersten beiden Tagen stand ihr noch eine Betreuerin zur Seite. Doch die ist längst nicht mehr erforderlich. Denn nachdem Natalie die ihr zugewiesene Arbeit ein bis zwei Mal erklärt worden war, konnte sie alles selbstständig bewerkstelligen.

Der Bezirk Perg habe viele Firmen, die das Potenzial hätten, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, heißt es aus der Lebenshilfe. Doch es seien „so viele Barrieren in den Köpfen“ vorhanden.

Dabei zeigt sich am Beispiel von Natalie Schinninger, wie daraus eine „Win-win-Situation“ entstehen kann, wenn Vorurteile überwunden werden. Wirtin Schachner hat eine fleißige Arbeitskraft dazugewonnen. Die neue Mitarbeiterin ist stolz, dass alles gut läuft, „alles macht Spaß“.

In ihrer Freizeit geht Natalie, die bei ihren Eltern und ihrer Schwester lebt, gerne schwimmen und kümmert sich um ihre beiden Hunde und die Hühner und Tauben.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at