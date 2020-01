Wilhelm Winkler: Ein Unfallchirurg und sein Lebenstraum

Im Jänner 1995 erhielt das damalige Landeskrankenhaus Rohrbach eine selbstständige Unfallstation. Wilhelm Winkler war als Abteilungsleiter von der Geburtsstunde an mit dabei. Die ersten Jahre versorgte der Facharzt für Orthopädie und Traumatologie gemeinsam mit einem weiteren Facharzt und einem Assistenzarzt rund 10.000 ambulante Frischverletzte jährlich.

Dass er wieder nach Rohrbach zurückkehren werde, war für den 58-Jährigen aus Sankt Johann am Wimberg schon früh klar: „Während des Medizinstudiums in Innsbruck wusste ich bereits, dass ich eines Tages nach Rohrbach, quasi in mein Heimat-Krankenhaus, zurückkehren werde. Mit der Schaffung der ersten Unfallstation vor 25 Jahren sah ich dann meine Chance gekommen“, sagt Winkler. „Man könnte sagen, ein Lebenstraum ging in Erfüllung.“

Zur Medizin kam der Mühlviertler durch seinen zehn Jahre älteren Cousin, als dieser in Innsbruck seine Medizin-Promotion feierte, schlug für Winkler eine Schicksalsstunde: Er werde Medizin studieren, etwas anderes kam gar nicht in Frage.

Von 1980 bis 1986 studierte er in Innsbruck, half nebenbei im Klinikum Rohrbach aus und bildete sich in Sachen Unfallchirurgie weiter. „Ich habe am Samstag meine Promotion gefeiert und zwei Tage später am Montag gleich mit der Ausbildung zum Unfallchirurgie-Facharzt in Linz begonnen“, beschreibt Winkler seine Motivation.

Die Liebe zur Medizin hat der vierfache Vater an zwei seiner Kinder weitergegeben. Seine jüngste Tochter wird Neurochirurgin, der jüngste Sohn steigt in die Fußstapfen seines Vaters und befindet sich mitten in der Facharztausbildung für Orthopädie und Traumatologie, frühere Unfallchirurgie.

Ob er etwas aus den früheren Tagen vermisst? „Es hat sich zwar sehr viel verändert, aber eigentlich immer zum Besseren. Was in all den Jahren gleich geblieben ist, ist das soziale Miteinander im Klinikum Rohrbach. Im Haus sind wir alle per Du, und das ist auch sehr gut so“, sagt Winkler.

