Die Premiere ist am vergangenen Wochenende erfolgreich über die Bühne gegangen, die Nervosität bei Programmchef Walter Egger jun. hat sich ein wenig gelegt. Diese Woche stehen noch weitere drei Faschingssitzungen der Eberschwanger Faschingsgilde am Programm, und auch vor denen wird der 45-Jährige diese "gewisse Spannung" spüren. "Lampenfieber ist immer mit dabei, ohne das ginge es gar nicht. Und das ist auch gut so. Wenn’s einem wurscht wäre, würde man auch so spielen", sagt der Leiter einer Kreativagentur in Ried. Sein Motto: "Ohne Spaß geht es nicht. Wer lachen kann, dem geht’s besser!"

Seit 1993 ist er Mitglied der Eberschwanger Faschingsgilde, einer der rührigsten Gilden im Lande. Programmchef – übrigens gemeinsam mit seinem guten Freund Rainer Kiehas – ist Walter Egger jun. seit zehn Jahren. Beide teilen sich die Last als Programmverantwortliche und beide verstehen sich auch privat sehr gut. Von Dezember bis Februar ist allerdings Freizeit Mangelware: "Zwischen Vorbereitung, Selbstständigkeit und Familie bleibt meist nur Zeit zum Schlafen", sagt er, kann sich aber auf die Mithilfe seiner Familie – seine Frau steht mit ihm auf der Bühne – verlassen.

Auf seine Mitstreiter bei den Faschingssitzungen kann Programmchef Walter Egger zählen: "Alle Akteure schreiben sich die Texte selbst, wir haben keine Textschreiber im Hintergrund." Inhaltlich eingreifen muss er so gut wie nie. "Nur bei den Überlängen müssen wir manchmal etwas tun", sagt er lachend. Denn um halb zwölf soll an den Abenden Schluss sein.

Wenn diesmal unter anderem der wiederauferstandene Eberschwanger Adel, animalische und politische Ereignisse sowie das Thema körperliche Hygiene auf die Bühne gebracht werden – begleitet von der Eberschwanger Showtanzgruppe – ist Walter Egger stolz, denn: „Alles ist selbst geschrieben, nichts ist kopiert oder aus YouTube-Videos herausgeholt!“

Termine: 13., 14., 15. Februar, 20 Uhr, Kirchenwirt Eberschwang.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at