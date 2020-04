Wenn die Feuerwehr Fieber misst

Mit Schutzausrüstung ist Andreas Kopp vertraut. Nur Fieber messen muss er bei seinen Einsätzen für gewöhnlich nicht. Darum werde ihm der vergangene Freitag auch „lange in guter Erinnerung bleiben“. Da stand der 27-jährige Löschmeister der Freiwilligen Feuerwehr Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) sechs Stunden lang vor dem Welser Klinikum.

Mit Brille, MNS-Maske, in Handschuhen und in einem Schutzmantel. Um das Krankenhauspersonal bei der Einteilung der Patienten zu unterstützen. Kopp war einer von 511 Feuerwehrleuten, die vergangene Woche wegen der Coronakrise zum ungewohnten Assistenzeinsatz ausrückten. 170 von ihnen standen vor Krankenhäusern in ganz Oberösterreich.

„Ich helfe sowieso immer gerne und bin aktuell auch krisenbedingt zu Hause. Darum hab ich mich gleich freiwillig bei unserem Kommandanten gemeldet“, sagt Kopp. Anfangs sei es schon ein mulmiges Gefühl gewesen. „Aber das war sofort weg. Weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich gesehen habe, wie professionell das Personal arbeitet.“

Kopp half bei der sogenannten Vortriage, befragte ankommende Patienten, maß aus sicherer Entfernung Fieber und war am Ende „sehr froh über die neue Erfahrung und dass ich damit in dieser schweren Zeit ein bisschen helfen konnte“. Denn schwer ist die Zeit auch für den gelernten Koch selbst. Das Hotel in St. Wolfgang, in dem er als Küchenchef arbeitet, hätte am 1. April wieder aufsperren sollen. Doch daraus wurde nichts. Von seinen Kochkünsten kann er aktuell nur seine Freundin in Stadl-Paura überzeugen. „Wir backen Brot, vertreten uns die Beine, schauen, dass wir das Beste aus der Situation machen“, sagt Kopp, der seit seinem zehnten Lebensjahr bei der Feuerwehr engagiert ist. Wenn die Coronakrise und die damit verbundenen Einschränkungen vorbei sind, wird sich der 27-Jährige wieder auf sein Motorrad setzen, um die neugewonnene Freiheit zu genießen. Und ein bisschen freue er sich auch schon wieder auf das Skifahren.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at