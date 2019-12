Weiterer Meilenstein in der Karriere

Innviertler Klassikfreunden ist noch gut die Zeit in Erinnerung, als Johannes Meissl als 17-Jähriger beim Konzert des Rieder Brucknerbundes die Geige spielte – und schon damals sein großes Talent unter Beweis stellte. Dort, wo später seine künstlerische Karriere begann – an der mdw, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien – wurde nun ein weiterer Meilenstein in der Vita des Musikers und Professors für Kammermusik gesetzt. Seit Oktober ist Johannes Meissl an der mdw Vizerektor für Internationales und Kunst.

Die musikalische Ausbildung des 1961 in Ried geborenen Musikers führte ihn zuerst ans Brucknerkonservatorium Linz, wo er Violine und Komposition studierte. Seine Instrumentalausbildung perfektionierte er an der Musikhochschule Wien. Weitere Studien absolvierte Johannes Meissl beim LaSalle Quartett in den USA. Seit 1982 ist Johannes Meissl Mitglied des Artis Quartetts Wien, Konzerttouren führen ihn regelmäßig in berühmte Konzertsäle auf der ganzen Welt.

Zahlreiche Aufnahmen des Ensembles – etwa 40 – wurden mit internationalen Preisen bedacht. Seit 1992 unterrichtet er an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Johannes Meissl ist auch als Solist sowie als Mitwirkender in verschiedenen Kammermusikprojekten künstlerisch tätig und war in den vergangenen Jahren immer wieder auch in seiner Heimatstadt Ried zu Gast. Der gebürtige Innviertler leitet gemeinsam mit Hatto Beyerle – bei ihm studierte Meissl Violine – die European Chamber Music Academy. Im Zuge dieser Tätigkeit unterrichtet er bei Kursen und Sommerakademien auf der ganzen Welt. So ist er aktuell in Shanghai an der dortigen Musikhochschule als Gastprofessor tätig. Seit Oktober ist Johannes Meissl neben seiner Professur für Kammermusik auch Vizerektor für Internationales und Kunst. Zuvor hatte er seit 2010 das Joseph Haydn Institut für Kammermusik geleitet. Seit einigen Jahren widmet er sich auch dem Dirigieren und tritt europaweit mit verschiedenen Orchestern auf.

