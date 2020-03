Waltraud Papelitzky: Sie macht die Generation 70 plus mobil

Zwar sollten Senioren in Zeiten der Corona-Krise soziale Kontakte minimieren, dennoch bleibt die Vereinsamung Älterer, abseits von Erkrankungen, eine Herausforderung. Senioren besitzen oft keinen Führerschein und sind vom Straßenverkehr überfordert. Ein Taxi wäre auf Dauer zu teuer. Darum rief Waltraud Papelitzky als Obfrau der Seniorenbund-Ortsgruppe Grünbach ein „Seniorentaxi“ ins Leben. Mit Vorbildcharakter für andere Gemeinden.

Nun wurde die 73-Jährige mit dem „Josef-Ratzenböck-Preis“ des Seniorenbundes des Landes geehrt. „Anstatt daheim zu sitzen, kann die Generation 70 plus mit dem Seniorentaxi billig zu ihren Treffen fahren. Das Projekt erhöht die Mobilität der Älteren enorm“, sagt Papelitzky. Um die Idee in die Tat umzusetzen, zogen alle an einem Strang: Bürgermeister Stefan Weißenböck (ÖVP), der Gemeinderat und das Taxiunternehmen „Hallo Taxi“. Zweimal im Jahr können sich Senioren seit dem Vorjahr bei der Gemeinde grüne Taxi-Jetons im Wert von 60 Euro abholen, zahlen tun sie dafür nur die Hälfte. Mit diesen Münzen bezahlen sie dann ihre Fahrt mit „Hallo Taxi“.

Auf die Idee für die Initiative brachte die Ortsgruppen-Obfrau das Angebot eines „Jugendtaxis“. „Ich habe mir gedacht, was bei den Jungen funktioniert, muss doch auch bei den Älteren klappen“, sagt Papelitzky. Und wie es klappte. Das Projekt erfreut sich in der Gemeinde großer Beliebtheit.

27 Bewerbungen waren ins Renen um den Preis gegangen. „Ich wollte das Projekt nicht einreichen, aber der Seniorenbund-Bezirksobmann Erwin Pachner hat mich überredet. Eine Chance auf den ersten Platz malte ich mir nicht aus“, sagt Papelitzky. Am Ende kam allerdings alles anders. Papelitzky belegte vor den Ortsgruppen Lichtenberg und Steyr-Land den ersten Platz und holte sich 2000 Euro Preisgeld. Was damit geschieht? „Ich werde, wenn die Corona-Krise vorüber ist, einen Kleinbus mieten und mit den Senioren, die nicht mehr so oft aus dem Haus kommen, einen Ausflug unternehmen.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michael Schäfl