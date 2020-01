Theresa Neubauer: Aus Liebe zur Landwirtschaft

Gewählt wurde schon im Herbst, bei der Landesversammlung in Ried im Innkreis gibt es heute die offizielle Übergabe: Theresa Neubauer übernimmt von Eva-Maria Mayböck das Amt der Landesleiterin der Landjugend Oberösterreich. Wie bei der Landjugend üblich, teilt sie sich die Leitung mit einem männlichen Kollegen, Daniel-Achinger-Biermair.

Die 22-Jährige kam vor sieben Jahren zu der Ortsgruppe in ihrer Heimatgemeinde Weißkirchen an der Traun. Schon ihr Vater war Ortsgruppenleiter, und seit ihr Bruder sie zu einem Treffen mitgenommen hat, ist Neubauer fleißiges Mitglied.

Sie wohnt zwar auf einem Hof, dieser wird aber nicht mehr betrieben. Dass die Landjugend sich mit dem Thema beschäftigt, schätzt sie trotzdem. „Ich mag, dass da junge Menschen die Landwirtschaft wieder entdecken, aber auch sonst ist das Programm toll“, sagt Neubauer.

Seit sie Mitglied ist, hat sie sich von der Ortsgruppen- zur Bezirksleiterin und dann vor zwei Jahren zum Landesvorstand hochgearbeitet. Heuer möchte sie sich der Arbeit zum neuen Jahresthema der Landjugend widmen: „Jung und g’sund aus gutem Grund“. Dabei möchte sie sich vor allem auch auf Fragen der mentalen Gesundheit konzentrieren. „Auch junge Menschen sind immer mehr schädlichen Einflüssen ausgesetzt, damit müssen wir uns beschäftigen“, sagt Neubauer.

Ansonsten geht bei ihr Gesundheit auch gerne durch den Magen. Das Motto der Absolventin der HBLA Elmberg lautet: „Je mehr man selbst kocht, desto besser.“

Wer denkt, dass Neubauer nach zahlreichen Besprechungen und Mitgliedertreffen genug Menschen gesehen hätte, der irrt: In ihrer Freizeit trifft sie sich am liebsten mit ihren Freunden. Wenn sie dann doch einmal der Wunsch nach ein bisschen Einsamkeit überkommt, tobt sie sich beim „Lettering“ kreativ aus. Dabei wird Papier mit Schönschrift in verschiedensten Stilen beschrieben. „Bei Geschenken schaut das super aus“, so Neubauer.

