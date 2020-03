Silvia Breitwieser: Helferin in der Not, erreichbar unter 142

Krisen sind das Spezialgebiet von Silvia Breitwieser. Die Leiterin der Telefonseelsorge 142 ist mit ihrem Team derzeit rund um die Uhr im Einsatz.

„In fast jedem Gespräch ist das Coronavirus ein Thema. Die Menschen haben Angst, sind schlicht und einfach verunsichert und überfordert. Die Flut an Informationen ist für viele ungewohnt und führt zu enormem Stress“, sagt die 49-jährige Theologin und Psychotherapeutin, die mit ihrer Familie in Kopfing lebt und überzeugt davon ist, dass in schweren Zeiten und Krisen Gespräche weiterhelfen können. „Unter der Nummer 142 gibt es 24 Stunden am Tag jemanden, der mir zuhört, der mir hilft, der mit mir redet, der einen guten Rat gibt oder an andere Stellen verweist.“

Generell sei es jetzt gut, den eigenen Persönlichkeitstyp zu kennen: „Brauche ich einen sehr strukturierten, organisierten Tagesablauf oder lasse ich den Tag eher auf mich zukommen?“ Dementsprechend würden sich auch die individuellen Strategien ableiten. „Einfacher Tipp: Was mir früher gutgetan hat, tut mir auch jetzt gut.“

Und es sei wichtig, sich mit positiven Dingen zu beschäftigen. „Spielen, malen, singen oder im Garten arbeiten. Jeder soll seine Strategien für Angstreduktion entwickeln“, sagt Breitwieser.

Abschalten und den „Kopf freikriegen“ kann Breitwieser am besten während der einstündigen Autofahrt von ihrem Arbeitsplatz in Linz in ihre Heimatgemeinde Kopfing. „Je näher ich zu meiner Familie komme, desto mehr verblasst die Arbeit und ich denke an all die Dinge, die privat gerade wichtig sind.“ Zum Beispiel an ihre beiden Töchter, 16 und 18 Jahre. „Die Größere steht gerade vor der Matura und weiß auch nicht genau, wann das heuer über die Bühne gehen wird. Eine neue Situation, mit der viele junge Leute dieses Jahr zurechtkommen müssen.“

Richtig zur Ruhe kommt die Theologin in der Natur und im Garten. Echten Halt geben ihr in krisenhaften Zeiten ihr Glaube und die Zuversicht, „dass wir diese Situation gut bewältigen werden“.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at