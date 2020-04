Siegmar Pargfrieder: Vom Schriftsetzer zum Glaskünstler

Normalerweise wäre jetzt jene Zeit, in der sich die Kunden bei Siegmar Pargfrieder auf dem Hofberg in der Linzer Altstadt die Türklinke in die Hand geben. Vor allem Touristen haben ab Saisonbeginn in der Linzer Glasmanufaktur vieles gefunden, das den Kauf lohnte. „Amerikaner, Italiener, Spanier und Deutsche haben bei mir eingekauft“, sagt er. Doch das war einmal. Jetzt ist alles anders.

Auf Touristen wartet der 60-Jährige vergeblich – und das wird angesichts der Corona-Pandemie auch noch länger so bleiben. Da gibt sich Pargfrieder keinen Illusionen hin. Und für die einheimischen Glaskunst-Liebhaber wird es wohl angesichts der aktuellen Entwicklungen auch noch dauern, bis sie über den Kauf der zweckmäßigen, dekorativen, qualitativen und damit auch teureren Glas-Produkte nachdenken werden können.

So werden seit gestern – in der ersten Woche der Geschäfts-Wiedereröffnung – die Unikate, die von Gläsern über Teller und Vasen bis hin zur Ciotola Futterstation für Hunde und Katzen reichen, um die Hälfte ihres ursprünglichen Preises angeboten. Der Abverkauf ist der erste Schritt zur Geschäftsauflösung. „Bevor ich mit Schulden dastehe, muss ich die Reißleine ziehen“, sagt Pargfrieder.

Der gelernte Schriftsetzer, der lange im grafischen Gewerbe gearbeitet hat, ist erst Ende 2011 auf das Glas gekommen.

Durch Zufall, wie er sagt. Er hatte nach Veränderung gesucht und nie das Richtige gefunden, bis ihn das Glas in den Bann gezogen hat. Als er am Weihnachtsmarkt in Leonding an einem Wochenende mit dem Verkauf seiner Kreationen 2500 Euro Umsatz machte, wagte er den späten Schritt ins Unternehmer-Dasein.

Die Einzelstücke, die in seiner Werkstatt in Rufling entstehen, werden seit eineinhalb Jahren im Geschäft auf dem Hofberg verkauft. In Rufling und im Internet (linzerglasmanufaktur.at) wird es Pargfrieder weiter geben.

Geöffnet hat die Glasmanufaktur Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at